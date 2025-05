Azul oferecerá gelato exclusivo nos voos internacionais com partida de Campinas Clientes da classe executiva poderão saborear gelato da Bacio di Latte em voos para os Estados Unidos e Europa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h27 ) twitter

Azul: gelato na classe executiva Lucas Batista

A Azul iniciou na última semana, mais uma ação especial de experiência a bordo em parceria com a Bacio di Latte. Clientes que embarcarem na Classe Executiva dos voos internacionais com saída do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, já podem escolher o gelato Cioccino Pistachio como uma das opções de sobremesa durante a viagem. A novidade está disponível em voos com destino a Fort Lauderdale e Orlando (EUA), Madri (Espanha), Lisboa e Porto (Portugal) e Paris (França), independentemente do horário da operação.

A ação faz parte de uma parceria já consolidada entre a Azul e a Bacio di Latte e prevê a distribuição de mais de 4 mil gelatos até a segunda quinzena de junho. Ao longo dos anos, a colaboração entre as marcas já resultou em outras iniciativas especiais a bordo de voos nacionais e internacionais e em salas VIP, com o objetivo de tornar a experiência de voo ainda mais marcante para os Clientes.

“Acreditamos que os pequenos detalhes fazem toda a diferença quando o assunto é encantar nossos Clientes. A parceria com a Bacio di Latte traz mais um toque especial à experiência de voar Azul. Queremos que cada cliente a bordo viva uma jornada doce e gostosa do começo ao fim”, afirma Tatiane Dolci, gerente geral de Experiência do Cliente da Azul.

‌



A Bacio di Latte, gelateria de origem italiana fundada em São Paulo, é reconhecida por seus gelatos artesanais feitos com ingredientes selecionados e receitas inspiradas na tradição italiana. A marca já participou de outras ações com a Azul, como o oferecimento de Bombons di Gelato em voos para os Estados Unidos e ativações exclusivas em salas VIP.

“A parceria com a Azul reforça o nosso compromisso em proporcionar experiências marcantes por meio dos nossos produtos. Levar o Cioccino Pistachio para os voos internacionais é uma forma de estarmos presentes em momentos especiais da jornada dos nossos consumidores” afirma Steffie Watanabe, Head de Marketing e Growth da Bacio di Latte

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.