Azul ofertará mais de 7 mil assentos extras para a Flórida durante fevereiro e março Companhia reforçará a conexão a partir de Campinas, no seu principal hub, com os aeroportos de Orlando e Fort Lauderdale, ambos no estado da Flórida, nos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 17h18 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

© GH Produções - www.ghproducoes.com.br Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, reforçará a sua operação entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com Orlando e Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 24 voos, sendo 14 saindo e chegando de Orlando e 10 de Fort Lauderdale, o que representa uma oferta adicional de mais de 7 mil assentos no período.

“Os voos extras de Campinas para os aeroportos de Orlando e Fort Lauderdale representam um passo significativo na nossa estratégia de expansão internacional. A Flórida segue como um dos destinos mais procurados pelo brasileiro, por isso, estamos reforçando nossa operação a partir de Campinas, onde conseguimos trazer clientes de todas as regiões do país. O aumento na oferta de assentos, além de proporcionar mais opções aos clientes, também absorve a demanda e mantém os preços acessíveis”, destaca Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

‌



Os voos serão operados por aeronaves Airbus A330, com capacidade para 298 Clientes. Os voos adicionais entre Campinas e Orlando acontecerão nos dias 15 e 23 de fevereiro e 3, 8, 15, 20 e 29 de março. Já para Fort Lauderdale os voos serão nos dias 14 de fevereiro e 3, 10, 23 e 24 de março.

Regularmente, a Azul possui, em média 2 voos diários de Campinas para Orlando e 2 para Fort Lauderdale. Além disso, a partir de Campinas, o Cliente pode se conectar para outros três destinos internacionais pela Azul: Lisboa (Portugal), Paris (França) e Assunção (Paraguai).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.