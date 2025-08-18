Azul passa a vender passagens para dez novas cidades por meio de codeshare com a Air Europa Acordo permite uma maior oferta de destinos, check-in único e despacho de bagagem da origem até o destino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h44 ) twitter

Acordo com a Air Europa permite uma maior oferta de destinos Luis Alberto Neves via Azul

A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, e a Air Europa anunciaram a expansão do acordo de codeshare - compartilhamento de voos entre duas empresas diferentes. Nesse modelo de cooperação, os Clientes podem comprar, diretamente nos canais de vendas da Azul, bilhetes para voos operados pela Air Europa saindo de Madri para sete novas cidades na Espanha, Malága, Bilbau, Ibiza, Gran Canária, Palma de Maiorca, Tenerife e Vigo, além de Porto, em Portugal e das duas principais cidades da Itália: Roma e Milão.

Ao comprar bilhetes com codeshare, os viajantes são beneficiados com uma maior oferta de destinos, check-in único e despacho de bagagem da origem até o destino. As vendas começaram hoje (18) para Clientes que desejam voar a partir do mesmo dia. Atualmente, a Azul mantém uma parceria com a empresa que permite a conexão com os voos diários até Lisboa e Paris cuja operação passará a ser sazonal em outubro.

Desde junho, a Azul realiza operações diretas, com cinco frequências semanais, entre os aeroportos de Viracopos até o Aeroporto de Barajas, na capital espanhola. Já os voos que saem da capital pernambucana acontecem às terças, quintas e domingos, com retorno sempre às quartas, sextas e segundas.

“Estamos sempre atentos às necessidades e interesses dos nossos Clientes. Ao lado da Air Europa, conseguimos abrir novos caminhos na Europa, para que ele possa explorar ainda mais a Espanha e a Itália. Estamos falando de destinos clássicos do verão europeu para quem ama festas, como Ibiza, mas também quem deseja sossego ou explorar regiões históricas, a exemplo de Palma. Acordos como esse abrem as portas do mundo para os nossos Clientes”, afirmou André Mercadante, diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul.

