Azul recebe aprovação final do Tribunal para financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão Importante marco fortalece posição financeira da Azul e reforça operações ininterruptas ao longo da reestruturação Luiz Fara Monteiro 24/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h04 )

Azul: aprovação do financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão Divulgação Azul Linhas Aéreas

A AZUL S.A. anunciou hoje que recebeu aprovação final do Tribunal dos EUA para petições em seu processo de Chapter 11, incluindo a aprovação do financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão. Nenhuma das aprovações de hoje concedidas pelo Tribunal norte americano sofreu objeções das partes envolvidas no processo. Isso reforça como a Azul segue trabalhando em constante parceria com os stakeholders envolvidos no processo.

Essa aprovação representa um avanço crucial no processo de reestruturação financeira da Azul, supervisionado pelo Tribunal, reforçando a capacidade da Companhia de operar normalmente enquanto avança com seu plano de transformação acelerada. Combinado aos fluxos de caixa operacionais e ao contínuo apoio dos parceiros estratégicos da Azul, esse financiamento garante que a Companhia dispõe dos recursos necessários para continuar oferecendo um serviço seguro, confiável e de alta qualidade aos Clientes no Brasil e além.

“Com a aprovação final do financiamento DIP e o suporte contínuo de nossos principais parceiros financeiros, a Azul está bem-posicionada para executar nosso plano de transformação e emergir como uma companhia aérea mais forte e competitiva”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. “Esse resultado é um reflexo da solidez de nosso negócio e do compromisso de nossos Tripulantes, Clientes e parceiros, que seguem apoiando a Azul todos os dias.”

A Companhia também protocolou o acordo previamente anunciado com a AerCap, que representa a maior parte de seu passivo de arrendamento de aviões. A expectativa é que somente esse acordo resulte em mais de US$ 1 bilhão em economia na operação da frota da Azul, segundo estimativas da Companhia. O acordo está previsto para ser avaliado na próxima audiência omnibus da Azul, em 13 de agosto de 2025. O Tribunal também autorizou a rejeição de dois contratos de arrendamento de motores inativos, o que não impacta a frota, as rotas ou a capacidade de atender Clientes da Azul. Combinadas, essas ações são um exemplo do esforço da Azul para otimizar sua frota, reduzir custos de longo prazo e fortalecer ainda mais sua estrutura de capital enquanto se posiciona para o sucesso futuro como uma organização mais ágil e melhor posicionada para competir na dinâmica indústria da aviação.

A Azul permanece comprometida em manter seus públicos de interesse informados e em assegurar uma experiência de viagem fluida ao longo de todo seu processo de reestruturação.

