Azul recebe duas novas aeronaves Embraer E2

Novos E2s na frota da companhia Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul acaba de incorporar mais duas aeronaves Embraer 195-E2 à sua frota. Batizadas de “Voo Azul” (prefixo PS-ADE) e “Canarinho Azul” (prefixo PS-ADF), as aeronaves pousaram nesta sexta-feira, dia 4, no aeroporto de Confins (MG), onde passarão pelos trâmites de registro e certificação antes de iniciarem suas operações regulares na malha da companhia.

Esses são o segundo e o terceiro jatos E2 recebidos pela Azul em 2025 e fazem parte de um plano robusto de investimentos que totaliza mais de R$ 3 bilhões direcionados à indústria aeroespacial brasileira. Com as novas adições, a frota da companhia passa a contar com 223 aeronaves, sendo 35 delas do modelo Embraer 195-E2 – o maior e mais moderno avião comercial já fabricado no Brasil.

O E2 transporta até 136 Clientes com conforto e conectividade, oferecendo wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e alta eficiência no consumo de combustível, o que reduz em até 25% as emissões de CO2. A escolha por aeronaves fabricadas no país reforça a parceria estratégica entre Azul e Embraer, duas empresas brasileiras que compartilham o compromisso com o desenvolvimento da aviação nacional.

A chegada das novas aeronaves também marca um momento especial para a companhia, que recentemente lançou seu novo posicionamento de marca com o slogan “O Céu do Brasil é Azul”. A campanha, interpretada por Alceu Valença e Céu e assinada pela agência Africa Creative, reforça a identidade nacional da Azul e destaca seu papel como a aérea que mais acredita, conecta e desenvolve o Brasil.

‌



“A chegada do ‘Voo Azul’ e do ‘Canarinho Azul’ é mais um passo na nossa jornada de crescimento sustentável, de fortalecimento da aviação regional e de valorização da indústria brasileira. Ter aviões fabricados no Brasil voando em rotas brasileiras reforça o nosso orgulho de ser uma companhia genuinamente nacional. Seguiremos investindo na conectividade e na eficiência da nossa malha, sempre com foco em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes”, disse Abhi Shah, presidente da Azul.

‌



