Azul receberá 13 novas aeronaves Embraer 195-E2 em investimento de mais de R$3 bilhões em 2024

Azul receberá 13 novas aeronaves Embraer 195-E2 (Azul)

A Azul, líder em voos e destinos no Brasil, confirmou hoje o recebimento de 13 novas aeronaves Embraer 195-E2, que passarão a compor sua frota, em investimento de mais de R$3 bilhões. Os equipamentos serão entregues ao longo dos próximos meses, até o final do ano. O anúncio foi feito na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), durante a cerimônia de batismo de uma aeronave, que recebeu o nome Azul & Embraer. Orgulho do Brasil. O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do governo, além de John Rodgerson, CEO da Azul, e Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

A compra consolida a Azul na operação de rotas regionais, além de representar um grande fomento para a indústria nacional e o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, permitindo à companhia operar em aeroportos antes não servidos no país. Hoje, a companhia é a maior operadora dos jatos de última geração da Embraer, o modelo E195-E2, e detém também o maior pedido de compra dessa aeronave brasileira.

“Mais que consolidar a Azul como a melhor empresa aérea do mundo, este negócio reforça nossa confiança na Embraer e no Brasil. Há 15 anos, a Azul iniciou sua história apostando na indústria brasileira com a decisão de operar equipamentos Embraer, e hoje temos plena consciência que esse investimento acertado da Azul representa também um forte aporte econômico e social no país. Cada aeronave recebida gera cerca de 500 novos empregos, além de ser, a longo prazo, um fomento ao Turismo, que hoje já representa mais de 8% do PIB do país e move uma grande engrenagem, que vai desde o técnico que aperta um parafuso na fuselagem do avião em São José dos Campos (sede da Embraer), até a comida servida em um restaurante de um destino turístico no Nordeste”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul.

O E2 da Embraer possui capacidade para 136 Clientes, e é a maior e mais moderna aeronave fabricada no Brasil. O equipamento é o modelo de corredor único mais eficiente atualmente no mercado, oferecendo uma economia de até 25% de emissões de CO2. A Azul já opera atualmente 20 aeronaves do mesmo modelo, equipadas com wi-fi e televisões individuais.

A companhia brasileira, que há 15 anos contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, inclusive tendo o mapa do país estampado em suas aeronaves, recebeu o primeiro E195-E2 fabricado pela Embraer em 2019. Atualmente, no total, a Azul possui uma frota de 189 aeronaves, incluindo os Embraer, além de modelos de grande capacidade, usados em rotas internacionais, e dos operados pela Azul Conecta. A idade média da frota atual é uma das mais baixas do mundo, de 7,4 anos.

“A parceria entre Embraer e Azul tem sido estratégica para o desenvolvimento do transporte aéreo nacional, contribuindo diretamente para a geração de milhares de empregos de alta qualificação no Brasil”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “A previsão de entrega de mais 13 jatos E195-E2 para a Azul este ano é mais uma importante demonstração de confiança na nossa aeronave, que é referência global em qualidade, eficiência e sustentabilidade”.

A Azul atua hoje em 160 destinos, incluindo rotas domésticas e internacionais, com mais de 1.000 voos diários. O reforço na frota dos E2 aumenta a versatilidade da operação da companhia, pois o jato da Embraer possui capacidade de operar não só em aeroportos maiores, como também em aeródromos regionais, mais afastados dos grandes centros. “Vivemos em um país de dimensões continentais e voamos para lugares onde nenhuma outra companhia voa. Esta compra é também um investimento no crescimento do país e endossa o compromisso da Azul de conectar cada vez mais o Brasil. Temos orgulho de ser uma companhia aérea brasileira que voa com aviões brasileiros”, conclui Rodgerson.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.