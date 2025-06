Azul registra 11 milhões de acessos mensais e moderniza site para nova experiência digital Projeto de home apresenta design mais limpo, navegação intuitiva e acompanha reposicionamento de marca da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h04 ) twitter

Azul moderniza site Gabriel Benevides

A Azul lança nesta segunda-feira, dia 16, uma nova versão da página inicial de seu site oficial. Com uma identidade visual completamente renovada, a nova home oferece uma experiência mais moderna e intuitiva aos clientes. O projeto aposta em design de navegação mais limpo e objetivo, além de apresentação aprimorada de produtos, como o Cartão Azul, o programa de fidelidade e o Clube Azul.

Atualmente, o site da Companhia recebe, em média, 354 mil acessos por dia e mais de 11 milhões de visitas mensais.

“Nosso objetivo é tornar o acesso dos Clientes mais rápido, intuitivo e agradável, procurando dar mais fluidez aos acessos. A nova home é o resultado de meses de pesquisa, desenvolvimento e trabalho aprofundado, conduzido pelo time de Experiência do Usuário (UX). Estamos redesenhando o ambiente digital da Companhia, com base em estudos de comportamento dos Clientes, novas tecnologias e testes de navegação, mantendo o foco também no novo momento da marca da Azul”, disse Henrique Barone, Gerente Geral de Canais Digitais, referindo-se à nova campanha da Companhia, “O Céu do Brasil é Azul”, lançada no último mês de março.

Com o novo site, a Azul reforça a sua proposta de disponibilizar aos Clientes uma experiência única, moderna e eficiente, alinhada aos valores de inovação que marcam a trajetória da Companhia no setor aéreo brasileiro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.