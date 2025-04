Azul registra crescimento de 9,3% em clientes transportados no primeiro trimestre de 2025 Companhia transportou 7,8 milhões de pessoas nos três primeiros meses deste ano, 670 mil passageiros a mais em comparação com o mesmo período do ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h06 ) twitter

Azul: crescimento de 9,3% em clientes transportados Divulgação

A Azul transportou mais de 7,8 milhões de clientes domésticos e internacionais no primeiro trimestre de 2025, segundo dados registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No mesmo período do ano passado, a Companhia transportou 7,1 milhões de passageiros, o que equivale a um crescimento de 9,38% este ano. Os dados refletem o avanço da empresa em investimentos na ampliação de sua malha e na confiança dos clientes no serviço oferecido.

“O crescimento de 670 mil clientes a mais voando conosco significa quase 5 mil aeronaves Embraer E2 lotadas, em apenas três meses, e vai ao encontro do compromisso da Azul em oferecer maior conectividade, especialmente estimulando a aviação regional. Investimos de forma contínua na ampliação da frota e no planejamento da malha aérea, voando para onde o cliente quer e precisa, também gerando empregos e impulsionando a economia nacional”, disse Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

De acordo com os dados da Anac, o trimestre fechou com cerca de 10 milhões de assentos ofertados pela Azul, aproximadamente 4% a mais em relação ao mesmo período de 2024. Em março, foram transportados pela Azul 2,5 milhões de clientes em voos domésticos e 118 mil em voos internacionais. Na soma, representou um crescimento de aproximadamente 7,7% em comparação ao mesmo mês de 2024, quando foram transportados mais de 2,43 milhões de passageiros, considerando voos nacionais e internacionais da Azul.

Nova campanha: O Céu do Brasil é Azul

A Azul anunciou no final de março um reposicionando de marca, reforçando seu DNA nacional, com o novo slogan “O Céu do Brasil é Azul”. A campanha apresenta os cantores Alceu Valença e Céu interpretando a música-tema. O objetivo é destacar a diversidade cultural e turística do país, ao mesmo tempo em que reforça a missão da Azul de conectar cada vez mais regiões.

Com uma frota jovem, moderna e diversificada de mais de 200 aeronaves de diversos tamanhos, a malha da Companhia cobre todas as regiões do país. Em cerca de 100 destinos operados, apenas a Azul consegue operar e conectar os Clientes com o Brasil e o mundo.

