Azul terá voos inéditos para Bariloche e Mendoza na alta temporada de inverno Será possível ir para Bariloche a partir de Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre; Companhia também estreia a inédita Campinas-Mendoza Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voos inéditos para Bariloche e Mendoza no inverno Vinicius Magalhaes

Após o sucesso na temporada de 2024, a Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, novamente realizará voos na alta temporada de inverno para Bariloche, no norte da Patagônia Argentina, na região dos lagos andinos. Além dos voos a partir de Campinas (SP), oferecidos no ano passado, a companhia ampliará o número de ligações e disponibilizará novas rotas saindo de Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). Outra novidade serão os voos sazonais para outro destino turístico argentino, a cidade de Mendoza, no oeste do país vizinho, que terá rota direta de/para Campinas. Ao todo, serão mais de 10 mil assentos disponíveis para a Argentina no período.

As vendas começam hoje e as operações estão prevista para acontecer entre junho e agosto deste ano. Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 168 clientes. Entre 17 de junho e 24 de agosto, serão 90 voos entre Campinas e Bariloche (considerando ida e volta), 34 entre Belo Horizonte e 20 entre Porto Alegre. Já a rota Campinas-Mendoza terá 60 voos.

“Ano passado nossa operação em Bariloche foi um sucesso e tivemos ocupação acima de 90%. Neste ano, voltamos com mais voos, incluindo agora outras rotas como Belo Horizonte e Porto Alegre. Além disso, iremos operar pela primeira vez para Mendoza, outro destino bastante procurado por brasileiros neste período e que acreditamos que será uma ótima oportunidade”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

‌



Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por sem um local com neve e estações de esquis, além de diversas opções de passeios para curtir as belas paisagens dos lagos andinos. A cidade de Mendoza, conhecida por sua grande produção de vinhos, fica próximo à Cordilheira dos Andes, e possui diversas vinícolas, parques, praças e museus para visitação, oferecendo diversos tipos de passeios, além da ótima gastronomia argentina, inclusive as famosas parrillas.

“São voos que também atendem os turistas argentinos e os turistas de outras nacionalidades, que podem contar com essas rotas para montar um roteiro de América Latina com Mendoza e Bariloche, e logo em seguida ir para Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas e toda a diversidade de destinos que o Brasil tem, em conexões rápidas e inteligentes”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

‌



“A Azul é parceira estratégica do turismo brasileiro, pois conecta o mundo ao Brasil, e o turista que chega encontra em suas rotas regionais a possibilidade de conhecer o Pantanal, nossas chapadas, as praias do Nordeste e tudo de maravilhoso que o Brasil tem a oferecer para além do óbvio”, completou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.