Azul transporta alunos vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática em viagem para a Flórida Alunos da rede municipal do Rio de Janeiro viajaram na última terça-feira. Os jovens foram recebidos com uma homenagem especial do comandante do voo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 16h56 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h56 )

Azul transporta alunos vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, preparou uma homenagem especial para alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro que venceram a Olimpíada Carioca de Matemática de 2024.

Os jovens ganharam da Prefeitura do Rio uma viagem para conhecer a Flórida, nos Estados Unidos, e foram transportados do Rio até Orlando pela Azul, na última terça-feira, 21/01. Durante o voo, os 33 estudantes medalhistas de ouro que embarcaram com a Azul foram recepcionados com um speech especial do comandante da aeronave: “Quero parabenizar os alunos da Secretaria Municipal de Educação, que ganharam a Olimpíada Carioca de Matemática e partem hoje para a Disney e para a Nasa! Estudar vale a pena!”.

A Olimpíada de Matemática tem como objetivo estimular o interesse pela matemática e identificar talentos na área. Além disso, preparar os alunos para competições de nível nacional, como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Neste ano, cerca de 400 mil alunos do 2º ao 9º ano participaram da competição.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.

