Azul usa sistema que reduz consumo de combustível e emissão de CO₂ nas decolagens Em um ano e meio de uso da ferramenta, companhia registrou economia em querosene de aviação e evitou emissão de 28 milhões toneladas em CO₂ na atmosfera Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tecnologia que reduz o consumo de combustível e emissões de CO₂ Lucas Batista

A Azul, maior companhia aérea em número de voos atendidos no Brasil, completa neste mês um ano e meio do uso do sistema operacional OptiClimb, tecnologia que reduz o consumo de combustível e emissões de CO₂ durante decolagens dos aviões. O sistema começou a ser usado na frota de Airbus A320 e foi implementada gradualmente nas outras aeronaves da Companhia.

Criado pela SITA, empresa global de tecnologia para aviação, o sistema OptiClimb é usado nas aeronaves Embraer, Airbus A320, A321 e A330 da Companhia. Antes da decolagem, os pilotos inserem dados do voo, como peso, rota e condições meteorológicas e o sistema calcula o perfil de subida mais eficiente, ajudando a reduzir o consumo de combustível nessa fase inicial do voo.

Em voos com aeronaves Embraer, a economia média é de 36 quilos de querosene de aviação (QAV) por decolagem. Já nos jatos Airbus A320, o ganho chega a 77 quilos por operação. Considerando toda a malha aérea da Azul, o uso do sistema tem representado uma significativa economia mensal em combustível, além de redução na emissão de CO₂ em cerca de 3 mil toneladas por mês.

A redução de gases vai ao encontro da proposta da Azul e traz ganhos ambientais. Em um ano e meio, foi evitada a emissão de 28 milhões de toneladas em CO₂. Este montante ocuparia um volume de aproximadamente 15,3 bilhões de metros cúbicos, o suficiente para encher mais de 6,1 mil piscinas olímpicas.

‌



“Em uma indústria em que a eficiência operacional anda lado a lado com a sustentabilidade, ferramentas como o OptiClimb fazem a diferença. É uma tecnologia que nos ajuda a voar de forma mais consciente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico”, afirma Daniel Tkacz Vice-Presidente de Operações da Azul.

Com o OptiClimb, a Azul reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, ao investir em soluções que contribuem diretamente para a redução do impacto ambiental da aviação. A adoção do sistema reflete uma estratégia em buscar constantemente tecnologias que melhorem a operação, tornem os voos mais eficientes e ofereçam mais comodidade aos Clientes, ao mesmo tempo em que reduzem custos operacionais.

‌



“A parceria com a Azul na implementação do OptiClimb é um exemplo concreto de como a tecnologia pode transformar a aviação de maneira sustentável e eficiente. Estamos orgulhosos de ver resultados tão expressivos. Essa conquista reforça o compromisso da SITA em apoiar o setor na busca por operações mais inteligentes, sustentáveis e fluidas”, destaca Shawn Gregor, Presidente da SITA nas Américas.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.