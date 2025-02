Azul Viagens aponta crescimento em São Paulo como destino de lazer Operadora de turismo da Azul deve investir ainda mais em roteiros que incluem experiências culturais, como shows e grandes eventos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/01/2025 - 15h33 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h33 ) twitter

Azul Viagens: crescimento em São Paulo como destino de lazer Divulgação Azul

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, apresentou o balanço de suas operações em São Paulo. Embora muito vinculada às viagens corporativas, o destino registrou um aumento de 87% no faturamento em 2024, comparado a 2023, quando feito o recorte voltado ao lazer. O resultado positivo está conectado a diversos fatores, entre eles a ampla e diversificada malha aérea.

São mais de 70 rotas, de diferentes partes do país, que levam ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, e outras vinte divididas igualmente entre Congonhas e Guarulhos. Os Clientes que desembarcam em um desses aeroportos podem aproveitar a rede de hotéis e programações organizadas pela Azul Viagens. Além do dinamismo e da cena cultural da capital, é possível aproveitar programações no litoral e no interior. “Em 2024, acompanhamos um crescimento robusto das buscas por São Paulo como um destino turístico, atraídos principalmente por shows e grandes eventos que acontecem na cidade. Para este ano, vamos incrementar o nosso portfólio com novos passeios e experiências culturais pensadas para o Cliente Azul. Essa proposta está ancorada na nossa estratégia geral para 2025, de investir em experiências por todo país”, afirmou Giulliana Mesquita, gerente Sr. de Produtos da Azul Viagens.

Foco em experiências brasileiras

‌



De janeiro a novembro de 2024, a Azul Viagens também viu a receita acumulada no Nordeste aumentar em 36% em relação ao ano anterior. Destinos como Maceió, Porto Seguro e Lençóis Maranhenses se destacaram, impulsionados por novas estratégias de promoção e pelo aumento na oferta de pacotes. Com o aumento dos investimentos em divulgação, a empresa teve o melhor São João, o que elevou o fluxo de cliente em 155% para a região no mês de junho.

Segundo a empresa, os resultados refletem o crescente interesse dos brasileiros em explorar o próprio país. Entre as apostas para o turismo deste ano, estão pacotes de corridas, eventos e roteiros integrados para pesca e fazendas pantaneiras.

