Azul Viagens registra crescimento de 91,7% nas vendas de ingressos para parques da United Parks em 2025

Campanha promocional exclusiva com a United Parks Luiz Alberto Neves via Azul Viagens

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, registrou um crescimento de 91,7% nas vendas de ingressos para os parques da United Parks & Resorts em 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O grupo é responsável por atrações reconhecidas na Flórida, como SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica e Discovery Cove. O resultado reflete o fortalecimento da parceria com a United Parks e o avanço das estratégias da operadora no mercado norte-americano, que inclui a ampliação da malha aérea com voos regulares para os Estados Unidos a partir de Campinas (VCP) e Belo Horizonte (CNF).

O aumento nas vendas também tem sido impulsionado por ações direcionadas para os clientes brasileiros que buscam experiências completas na Flórida. Como parte dessa estratégia, a Azul Viagens lançou uma campanha promocional exclusiva com a United Parks: Clientes que adquirirem ingressos para dois ou três parques com visitação prevista para os finais de semana de outubro de 2025 ganham o transporte gratuito até o Busch Gardens, em Tampa.

“Esse crescimento expressivo demonstra a confiança dos nossos clientes e a força das parcerias que temos construído. Com a United Parks, temos trabalhado em conjunto para oferecer ótimas oportunidades que agreguem valor à experiência dos nossos clientes nos Estados Unidos”, afirma Phelipe Toledo, gerente de Produtos Internacionais da Azul Viagens.

