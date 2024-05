Azul Viagens reúne mais de 450 profissionais de Turismo de Belém e São Paulo A capital paraense e as cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior paulista, realizaram a capacitação de agentes de viagens no tradicional evento itinerante

Azul Viagens: capacitação de agentes de turismo (Vinicius Magalhaes)

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, realizou nas últimas semanas mais três edições do “Agente Tá On”, tradicional evento para a promoção do Turismo treinando os agentes de viagens. Desta vez, os encontros aconteceram em Belém, capital paraense, e em duas cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Ao todo, a excursão realizada pela Azul Viagens reuniu mais de 450 profissionais e 85 parceiros, entre redes hoteleiras, parques temáticos e receptivos.‌‍

Esses eventos, que são os mais recentes “Agente Tá On”, também contaram com palestras para a promoção de diversos destinos, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Porto Seguro, Ceará e Alagoas, além de diversas atrações e treinamentos. A aposta da Azul Viagens para este ano será o São João do Nordeste, além de novos destinos, como Bariloche, na Argentina, que deve agitar a alta temporada de julho, com 30 novas rotas de voos dedicados e aumento de frequência em 11 mercados. O incremento representa um acréscimo de 60% na oferta de assentos, em comparação com o mesmo período no ano passado.‌‍

Para Ricardo Bezerra, gerente Comercial da Azul Viagens, a realização do tradicional “Agente Tá On” nas principais cidades do Brasil tem como objetivo aproximar a operadora de Turismo da Azul dos profissionais do setor. “É muito importante fazer nossos workshops, levar treinamentos e capacitação para nossos agentes de todo o Brasil. Isso reforça nossa parceria e garante que eles estejam sempre atualizados com as novidades e ofertas da Azul Viagens. Além disso, é uma oportunidade valiosa para estreitar relações e ouvir as necessidades e sugestões dos agentes, o que contribui para o crescimento e aprimoramento do nosso serviço”, afirmou Bezerra.‌‍

Novas operações no interior paulista

Nesta semana, a Azul anunciou que irá operar duas novas rotas no interior de São Paulo, conectando as cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto a Belo Horizonte, segundo principal hub da companhia. Os voos terão início em agosto e outubro, respectivamente, e serão operados pela aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes. As rotas serão realizadas diariamente, garantindo uma frequência regular para atender às demandas do mercado local.‌‍

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.









