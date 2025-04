Bahamas mais perto dos viajantes com lançamento de quarta frequência semanal da Copa Airlines Novo voo começa a operar em junho e amplia as opções para quem quer curtir o paraíso caribenho com ainda mais flexibilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/04/2025 - 17h22 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h22 ) twitter

Copa Airlines lança novo voo para as Bahamas Bahamas Ministry of Tourism, Investments and Aviation (BMOTIA)

A partir de 16 de junho de 2025, as Ilhas das Bahamas estarão ainda mais acessíveis para os turistas que quiserem aproveitar o clima tropical caribenho em um destino que é um verdadeiro paraíso. A Copa Airlines passará a operar um quarto voo semanal exclusivo para Nassau, ampliando as opções de conexão para o público latino-americano por meio do Hub das Américas®, no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá.

Com essa novidade, os viajantes, que já contam com a comodidade de não precisar de visto, também terão mais oportunidades de explorar os 259.000 km² de oceano com as águas mais claras e cristalinas do mundo; praias deslumbrantes tanto de areias brancas quanto rosadas e, claro, a diversidade infinita de suas 16 ilhas-destinos, com experiências únicas para todos os gostos e preferências.

Para quem busca uma escapada tropical, as Bahamas oferecem uma ampla variedade de acomodações, que vão desde grandes resorts 5 estrelas com cassinos, restaurantes com gastronomia do mundo todo, lojas de luxo de marcas renomadas, parques aquáticos, campos de golfe, entre outras atividades, até resorts all-inclusive, vilas privadas, pequenos hotéis e ilhas particulares com todo o conforto de um resort à beira-mar.

Entre as atrações imperdíveis, Nassau, a capital, guarda tesouros históricos como o Fort Charlotte e o tradicional Straw Market, além de ser ponto de partida para mergulhos inesquecíveis. Conectada por uma ponte que cruza o porto de Nassau, Paradise Island abriga grandes hotéis e resorts, entre eles o emblemático Atlantis Paradise Island, e praias espetaculares.

De Nassau, é possível conectar-se por via aérea ou marítima às Out Islands, como Harbour Island, Eleuthera, Andros ou Bimini. E, para quem quer ir mais ao norte, Grand Bahama é um paraíso para os amantes da natureza e abriga o famoso Parque Nacional Lucayan.

Aliás, uma dica: o destino é um convite irresistível para os apaixonados pelo mar, com opções como snorkel e mergulho nos recifes de corais, passeios de barco, encontros com golfinhos e tubarões, pesca em alto-mar e, claro, a imperdível experiência de nadar ao lado dos famosos porquinhos em Exuma.

Com essa quarta frequência semanal da Copa Airlines, o sonho de visitar esse paraíso está ainda mais perto dos turistas que desejam aproveitar as férias de meio de ano para viver uma experiência inesquecível sob o sol das Bahamas.

obre as Bahamas

Com mais de 700 ilhas e ilhotas, e 16 ilhas-destinos, as Bahamas oferecem um refúgio fácil para transportar os viajantes para longe de suas vidas diárias. As ilhas possuem pesca, mergulho, passeios de barco e milhares de quilômetros das águas e praias mais espetaculares do mundo para famílias, casais e aventureiros. Explore tudo o que o destino tem para oferecer em www.bahamas.com ou no Facebook, YouTube e Instagram.

Sobre a TM Americas

Empresa líder em marketing de turismo internacional, especializada em destinos e atrações de classe mundial. Conta com uma equipe de profissionais trilíngues especializados em diferentes áreas: marketing, vendas, comunicação, marketing digital e posicionamento de marca. Sediada na Flórida, está presente no Brasil, Colômbia, México, Argentina e Canadá – abrangendo 18 países. | TM Americas é a agência de Promoção e Marketing Turístico na América Latina do Ministério do Turismo, Investimentos e Aviação das Bahamas.

Visite a página em português do site oficial das Bahamas para mais informações.

