Balão tripulado pega fogo e cai em Santa Catarina

Acidente com balão em Santa Catarina Reprodução redes sociais

O Corpo de Bombeiros de Praia Grande, em Santa Catarina, confirmou um acidente envolvendo um balão tripulado, que se incendiou enquanto estava no ar. Pelo menos 20 pessoas estavam a bordo. As primeiras informações não especificam o número de mortos e feridos.

🚨 URGENTE: Balão pega fogo e cai em SC. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (21), por volta das 8h20, em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Um balão com mais de 20 pessoas a bordo pegou fogo durante o voo e caiu.



Segundo informações, ao menos quatro óbitos foram… pic.twitter.com/DkcLffqfIj — Você Sabia? (@VoceNaoSabiaQ) June 21, 2025

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (21) em uma região conhecida como “Capadócia Brasileira”, em alusão ao à Capadócia, na Turquia, famoso destino com prática para o balonismo.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o balão já incendiado. Instantes depois o fogo toma conta de toda a aeronave, que despenca de uma altitude ainda não precisa, mas considerável.

