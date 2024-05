Base Aérea de Anápolis participa de envio de donativos por via ferroviária Parte das arrecadações também estão seguindo por meio terrestre, em caminhões e carretas, por via ferroviária e marítima

Base Aérea da Anápolis: donativos por via ferroviária (Força Aérea Brasileira)

A ajuda que percorre ar, terra e mar. É assim que os donativos arrecadados na Base Aérea de Brasília (BABR), por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”, estão sendo transportados para o Rio Grande do Sul em apoio às vítimas das enchentes no estado. Além do transporte por meio das aeronaves da FAB, parte das arrecadações também estão seguindo por meio terrestre, em caminhões e carretas, e por via marítima.

No sábado (11), por exemplo, quatro contêineres foram carregados de mantimentos na BABR para serem levados ao Porto Seco Centro-Oeste, sediado em Anápolis (GO). De lá, seguiram por meio ferroviário até o Porto de Santos, de onde serão transportados por via marítima até o Rio Grande do Sul. Além disso, donativos que já estavam na Base Aérea de Anápolis (BAAN) também foram colocados em contêineres.

O trem partiu do Porto Seco Centro-Oeste na tarde deste domingo (12), transportando seis containers com 129 toneladas de mantimentos, água, colchões e outros itens coletados pela campanha Todos Unidos Pelo Sul. Os donativos partiram para a cidade de Cubatão (SP), de onde seguirão via rodoviária até o Porto de Santos. Lá serão embarcados em um navio da empresa MAERSK, que aportará no Porto do Rio Grande do Sul. A ação conta com o apoio de diversas empresas de transporte.

Todos Unidos pelo Sul

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30 de abril, com resgates de pessoas ilhadas, e estendem-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outras.





