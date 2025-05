BH Airport alcança topo do ranking de satisfação dos passageiros em abril, na categoria de grandes aeroportos No ranking geral, o terminal internacional mineiro subiu nove posições, se consolidando com a terceira melhor nota e o melhor índice dos últimos 15 meses Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/05/2025 - 10h49 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h49 ) twitter

BH Airport: melhor nota na pesquisa de satisfação da SAC em abril Pedro Nicoli

O BH Airport alcançou um marco significativo na pesquisa de satisfação conduzida pela Secretaria da Aviação Civil (SAC) no último mês de abril, com um índice de 4,59 de Satisfação Geral. A pontuação garantiu ao terminal a primeira posição no ranking no período, na categoria de aeroportos com mais de 10 milhões de passageiros.

O gestor de Operações, Segurança e Experiência do Passageiro, do BH Airport, Fabiano Reis, comemora a pontuação. “Esse resultado mostra que o caminho que temos trilhado com foco total na jornada do cliente, está colocando o nosso aeroporto, mais uma vez, como referência. E vamos continuar trabalhando para que venham notas ainda mais altas. Para isso, estamos monitorando de perto as opiniões dos passageiros, criando ações com soluções rápidas e eficientes e direcionando todo o time para esse objetivo”, afirma.

A pesquisa, que contou com 428 entrevistas em horários pré-determinados pela SAC, revelou que 97,66% dos passageiros classificaram a experiência no BH Airport como “boa” ou “muito boa”. Ela é composta por indicadores que avaliam a satisfação do passageiro com os serviços aeroportuários oferecidos, além de indicadores que monitoram o tempo dos processos aos quais os passageiros são submetidos. Entre os indicadores do BH Airport que tiveram melhoria de nota em abril estão conforto da sala de embarque; disponibilidade de assentos reservados; limpeza geral do aeroporto; estabelecimentos de alimentação e comerciais.

‌



O resultado de abril também representa um avanço expressivo em relação a março, com uma evolução de 3,61%. Comparando ao mesmo período de 2024, houve um crescimento de 2,46%, evidenciando o compromisso do BH Airport com a melhoria contínua da experiência dos passageiros. Além da liderança na categoria, o aeroporto registrou um avanço significativo no ranking geral, subindo nove posições e alcançando a 3ª colocação entre todos os terminais brasileiros.

Premiação internacional

‌



A busca pela melhor experiência do cliente também foi reconhecida, no ano passado, pelo programa Airport Customer Experience Accreditation. O BH Airport alcançou o nível 2 do programa, que faz parte do Airport Service Quality (ASQ) de Airports Council International (ACI) Word e contribui para que os aeroportos evoluam em suas práticas de experiência dos viajantes.

‌



