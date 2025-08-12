BH Airport celebra 11 anos de concessão com avanços em infraestrutura, conectividade e sustentabilidade Terminal internacional mineiro ganhou destaque nacional em movimentação de passageiros, além de reconhecimentos em ESG Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h39 ) twitter

Terminal atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais Pedro Nicoli via BH Airport

Em 12 de agosto de 2014 começava uma nova história para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Com a chegada da concessão BH Airport, o terminal mineiro embarcou em uma jornada de transformação que mudou para sempre a experiência de quem embarca e desembarca em Minas Gerais. Onze anos depois, os números confirmam a evolução: recordes de movimentação de passageiros e carga, expansão do mix comercial, mais conectividade e reconhecimentos nacionais e internacionais. Tudo isso conquistado mesmo diante de desafios como a pandemia, o crescimento acelerado pós-período pandêmico, a pressão crescente sobre a infraestrutura e obras herdadas da Copa do Mundo.

Hoje, quem passa pelo aeroporto encontra um dos maiores hubs de conexão do país, com infraestrutura moderna, serviços de excelência e uma malha aérea que conecta Minas Gerais ao mundo. São mais de 100 operações comerciais, entre elas seis salas VIPs — incluindo a Advantage, eleita a melhor do mundo — e uma oferta de destinos que coloca o BH Airport como o segundo maior em rotas domésticas e o terceiro em totais no Brasil. Em 2024, foram 12,3 milhões de passageiros circulando no terminal, número que representa um crescimento de 18% em relação ao ano anterior e supera em quase quatro vezes a média nacional. Já no primeiro semestre de 2025, o terminal recebeu 6,2 milhões de passageiros, alta de 15% sobre o mesmo período de 2024.

Nesses 11 anos a infraestrutura também evoluiu significativamente. Desde o início da concessão, foram investidos cerca de R$ 1,3 bilhão em melhorias, incluindo a construção de um novo terminal de passageiros, que ampliou a capacidade de atendimento de 10 milhões para 32 milhões de pessoas por ano. Em 2025, o BH Airport também realizou diversos investimentos em tecnologia, como a modernização do sistema de atendimento e embarque, que modernizou a infraestrutura utilizada pelas companhias aéreas, além do novo e-gate, equipamento de checagem eletrônica de passaportes que permite a verificação da documentação em segundos.

Este ano, o BH Airport também anunciou um investimento que trará grande avanço para a eficiência da operação e o conforto dos passageiros: a reinauguração do Desembarque 1. Previsto para outubro, o espaço conecta a área restrita, próxima ao portão 2, ao saguão público. O investimento na obra é de cerca de R$ 11 milhões, aporte que foi assumido pela concessionária, mediante compromisso de reembolso da Infraero, que é a responsável financeira pela reforma.

‌



Para o CEO do BH Airport, Daniel Miranda Barbosa, todo esse avanço dos últimos 11 anos é resultado de uma gestão comprometida com a excelência e com o futuro da aviação em Minas Gerais. Ele destaca que o aniversário representa um marco importante, mas é também um ponto de partida para novos desafios e oportunidades. “Celebrar 11 anos é reconhecer o quanto já avançamos e reafirmar que ainda temos espaço para crescer. Transformamos o aeroporto em um dos mais eficientes e acolhedores do país, mas sabemos que para seguir nesse caminho é fundamental concluir as obras que herdamos em 2014 e que são essenciais para mantermos nosso padrão de qualidade e segurança. Vamos continuar trabalhando com foco no passageiro, buscando sempre mais conectividade, inovação e sustentabilidade para Minas Gerais”, afirma.

11 anos de cuidado com o meio ambiente e com as pessoasA evolução do BH Airport ao longo dos últimos anos também se traduz em responsabilidade socioambiental. Desde o início da concessão, a excelência operacional veio acompanhada de práticas sustentáveis e de impacto social. O terminal é hoje referência nacional, reconhecido pela Anac com o selo Aeroportos Sustentáveis por três anos consecutivos e premiado nas categorias Sociedade (impacto social) e Externalidades (gestão de emissões e de resíduos).

‌



Iniciativas como a parceria com a Ascamare — que já destinou mais de 3,7 mil toneladas de resíduos recicláveis e beneficia diretamente 22 famílias — e os investimentos em energia renovável e frota elétrica mostram que o compromisso com o meio ambiente e com a comunidade está presente em cada etapa da operação. “Acreditamos que crescer com responsabilidade é o único caminho possível. Ao longo desses 11 anos, mostramos que é possível evoluir em infraestrutura, serviços e conectividade sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente e com as pessoas. Esse é o nosso compromisso com Minas Gerais e com o futuro da aviação”, afirma Daniel.

‌



