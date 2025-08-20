BH Airport conquista 8ª posição no ranking mundial de pontualidade da Cirium entre aeroportos médios Resultado reflete uma série de iniciativas que combinam eficiência operacional, inovação tecnológica e foco na experiência do passageiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 07h22 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h22 ) twitter

Terminal internacional mineiro conquistou a 8ª posição no ranking mundial de Desempenho de Pontualidade da Cirium Divulgação BH Airport

O BH Airport é destaque internacional em pontualidade. Com 84,41% de partidas no horário e 99,81% de voos monitorados, o terminal internacional mineiro acaba de conquistar a 8ª posição no ranking mundial de Desempenho de Pontualidade da Cirium de julho de 2025, entre os aeroportos médios mais pontuais do mundo. O ranking da Cirium é uma referência global, baseado em critérios técnicos e rigorosos de análise de dados de voos, e contribui para a identificação de padrões e melhorias na indústria aérea.

O Gestor de Operações, Segurança e Experiência do Passageiro, Fabiano Reis, comemora a posição no ranking e destaca que o resultado é fruto de um trabalho contínuo que prioriza eficiência operacional. “Diversos esforços estão sendo colocados em prática nesse sentido, seja repensando detalhes da operação, seja no diálogo constante com as companhias aéreas ou na adoção de soluções inovadoras para melhorar o fluxo de passageiros. Tudo isso é feito para garantir uma operação eficiente e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência cada vez melhor para quem embarca e desembarca por aqui”, destaca.

Entre as iniciativas que vêm contribuindo para esses resultados é a implementação de pushbacks coordenados, que diminuem o tempo de taxiamento de aeronaves em solo. Os pushbacks coordenados são movimentos simultâneos de aeronaves em solo, planejados de forma estratégica entre o centro de operações do aeroporto e a Torre de Controle. Essa gestão conjunta permite que múltiplas aeronaves saiam de suas posições ao mesmo tempo em direção à pista, sem comprometer a fluidez e a segurança das operações, mesmo nos horários de pico.

Fluxo de passageiros

‌



Embora seja comum associar a pontualidade apenas à operação das aeronaves, o fluxo de passageiros tem papel fundamental nesse resultado. No BH Airport, soluções voltadas para a agilidade no embarque e desembarque têm contribuído diretamente para melhorar os índices operacionais.

Uma dessas iniciativas é o embarque rápido, um fluxo prioritário voltado para passageiros que levam apenas um item de mão, como uma mala, bolsa ou mochila. A medida agiliza os procedimentos de segurança nos canais de inspeção e tem se mostrado especialmente eficaz em períodos de alta demanda.

‌



Outra inovação é o E-gate, equipamento de checagem eletrônica de passaportes que entrou em operação em agosto. Com ele, o tempo de processamento migratório caiu de 1 minuto e 20 segundos para apenas 15 segundos. A tecnologia representa o que há de mais moderno no mercado internacional. “O e-gate é mais um investimento que contribui para a melhoria contínua da experiência dos nossos passageiros e seguimos atentos às inovações que agreguem valor aos nossos serviços, facilitem a passagem pelo terminal e respeitem o tempo dos nossos viajantes”, afirma Fabiano.

Reconhecimento nacional e internacional

‌



Além do desempenho no ranking da Cirium, o BH Airport também lidera em outras avaliações importantes. No Índice de Qualidade da ANAC (Fator Q), que combina critérios objetivos e a percepção dos passageiros, o terminal obteve o melhor desempenho do Brasil em 2024. Um exemplo concreto desse resultado é o tempo de inspeção: entre janeiro e maio deste ano, 99% dos passageiros passaram pelo canal de inspeção em até cinco minutos.

No cenário internacional, o BH Airport também se destaca como o único aeroporto brasileiro certificado no nível 2 do programa Airport Customer Experience Accreditation, promovido pelo ACI World. Ao todo, apenas 46 aeroportos no mundo possuem essa certificação, sendo 9 na América Latina e somente o BH Airport no Brasil, o que reforça o padrão elevado de qualidade e atendimento oferecido pelo terminal.

