BH Airport e Governo de Minas realizam dia de conscientização dos passageiros sobre segurança no trânsito Passageiros simulam o impacto de uma colisão de carro e experimentam óculos 3D que mostram o efeito do álcool e ensinam sobre segurança no trânsito Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campanha “Desacelere. Seu bem maior é a vida” em apoio ao Maio Amarelo Divulgação BH Airport

Simulador de impacto de colisão, óculos 3D para simular o efeito de álcool e drogas, blitz e teatro educativos. Quem passa pelo BH Airport nesta quarta-feira (21) tem a oportunidade de aprender brincando um assunto muito sério: a segurança no trânsito. A ação em comemoração ao Maio Amarelo tem o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida” e é realizada pelo BH Airport em parceria com diversos órgãos de trânsito e segurança do Governo de Minas Gerais. O objetivo é conscientizar o passageiro que utiliza o aeroporto, lembrando-o sobre o deslocamento que fará logo após o desembarque, mas também nos demais momentos de sua vida seja como motorista ou pedestre.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, reforça o papel social do aeroporto na propagação de temas como esse. Ele explica que a iniciativa é direcionada tanto aos passageiros que utilizam diversos modais para chegar ao terminal, quanto aos funcionários que também fazem esse deslocamento diariamente. A campanha ainda é estendida aos profissionais que atuam no pátio, onde há regras específicas de trânsito.

“Nosso aeroporto é como uma cidade: mais de 35 mil pessoas passam pelo terminal todos os dias. Temos um alto fluxo de carros, ônibus, vans, táxis, carros de aplicativo, então a segurança no trânsito e na movimentação do pedestre é algo primordial para nós. Acreditamos que, ao incentivar a conscientização do Maio Amarelo, estamos contribuindo para uma melhor experiência dos nossos passageiros antes mesmo de chegarem ao aeroporto ou a seus destinos”, afirma Daniel.

‌



O simulador de impacto é uma das experiências que os passageiros podem experimentar. Ele simula o banco de um carro que colide, de maneira que o passageiro com cinto sente um impacto brusco do que seria uma colisão real. A simulação mostra a importância do uso de segurança. Além disso, o público também pode viver na prática, por meio da realidade virtual, o que seria estar sob efeito de drogas e álcool. Os óculos 3D simulam a sensação dos entorpecentes e ensina sobre os riscos de se dirigir ou mesmo caminhar na rua sob esses efeitos. A programação ainda inclui um divertido teatro e blitz educativos, que abordaram motoristas e pedestres.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.