BH Airport encerra 1º trimestre com recorde em movimentação de passageiros e carga Mais de 3 milhões de passageiros circularam pelo terminal internacional mineiro nos três primeiros meses do mês, um crescimento duas vezes maior que a média nacional Luiz Fara Monteiro 29/04/2025 - 16h01

Crescimento de 18% no número de passageiros em relação ao mesmo período no ano passado Divulgação BH Airport

O ano de 2025 começou otimista no BH Airport: seja passageiros ou carga, o terminal teve movimentações históricas no primeiro trimestre do ano, consolidando a superação do difícil período da pandemia. Em janeiro, fevereiro e março de 2025, 3,1 milhões de passageiros circularam pelo BH Airport, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período no ano passado. O resultado se destaca no cenário nacional: considerando a comparação do primeiro trimestre de 2025 sobre 2024, o setor em Minas Gerais cresceu duas vezes mais do que a média do mercado em outros estados (8%). Ao todo, foram 28.070 pousos e decolagens nesses três primeiros meses, um salto de 15% sobre 2024.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que a recuperação da pandemia aconteceu de forma lenta e a superação dos resultados do período anterior à Covid-19 só aconteceu no ano passado. Agora, a expectativa é crescer de forma alinhada ao PIB. “É uma alegria ver o nosso aeroporto cada vez mais movimentado. Na comparação deste primeiro trimestre com o mesmo período de 2019, o crescimento em Minas Gerais chega a ser 9 vezes maior que a média de outros aeroportos no país. E isso acontece tanto por conta da recuperação do setor, mas também do nosso trabalho, seja na atração de novos destinos, no investimento em infraestrutura e na melhoria da experiência do cliente, o que atrai cada vez mais viajantes para o BH Airport”, afirma.

O Carnaval foi um dos períodos de maior movimento, quando cerca de 257 mil passageiros circularam pelo terminal internacional mineiro entre os dias 27 de fevereiro a 6 de março. Foi a maior movimentação do período na história do aeroporto. O número também é 26% maior que o registrado no mesmo feriado em 2024. Para receber esses passageiros e tornar sua experiência mais divertida e segura, o BH Airport realizou diversas ações de boas-vindas e de conscientização, como distribuição de adereços carnavalescos, ativações surpresas nas esteiras de bagagem, painel instagramável e apresentações musicais e de dança.

‌



No primeiro trimestre também foi anunciada uma nova rota: BH – Bariloche. Operados pela Azul Linhas Aéreas com aeronaves Airbus A320, que acomodam até 174 passageiros, os voos estão com passagens à venda desde fevereiro. Ao todo, serão 34 operações, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos, durante a temporada de junho a agosto.

Carga

‌



Especializado em recebimento, deslacre, armazenamento e nacionalização de cargas, o Hub Logístico Multimodal do BH Airport também fechou o primeiro trimestre de 2025 com crescimento. Nesse período, o terminal recebeu mais de 7 mil operações de importação e exportação de cargas, um salto de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, o valor das cargas importadas também aumentou significativamente. Se no primeiro trimestre de 2024 elas representavam cerca de R$2,7 bilhões, nos primeiros três meses de 2025 esse valor subiu para R$ 4,3 bilhões, um salto de 62%, que evidencia o potencial do terminal para movimentação de carga de alto valor agregado.

‌



O Gestor Comercial do BH Airport, Geovane Medina comemora o resultado. “Iniciamos 2025 com resultados muito expressivos com cargas de alto valor agregado, consolidando a eficiência do nosso modelo operacional e outros diferenciais do nosso hub, como localização estratégica, condições de negociação e atendimento próximo. Além disso, outros fatores macroeconômicos contribuíram para esse resultado, como a alta do dólar. Para os próximos meses estamos otimistas: acabamos de lançar vários produtos logísticos que atendem demandas e perfis diversos de empresas importadoras. Dessa forma, atendemos com eficiência nossos clientes e contribuímos para a economia local, gerando emprego e renda”, afirma.

Entre os produtos lançados pelo hub nesse primeiro trimestre a primeira rota rodoviária para o mercado internacional, conectando diretamente a América do Sul ao Brasil. Empresas importadoras poderão contar com essa nova rota para movimentação de cargas com condições exclusivas, tarifas competitivas e negociação personalizada.

Outra novidade é a nova rota terrestre que busca a carga que chega ao Aeroporto do Galeão (GIG) e traz para o terminal internacional mineiro. Essa operação acontece via remoção consolidada, com o transporte rodoviário entre os recintos alfandegados, sem que a carga inicie o processo de nacionalização. O desembaraço aduaneiro só acontece quando a carga chega ao BH Airport, que oferece taxas convidativas a empresas e importadores mineiros.

O Hub Logístico Multimodal do BH é o único recinto alfandegado de Minas Gerais com fiscalização disponível 24 horas. São 12 mil m² de área alfandegada, 300 m² de armazém de cargas perigosas; 3.131 m² de câmaras frias com setup personalizado de -18°C a +22°C e qualificação térmica; e 11 posições para estacionamento de aeronaves cargueiras.

O terminal recebe cargas de diversos países no mundo e, entre os países de origem mais representativos estão Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, Holanda e França. Entre os setores com maior demanda estão Ciência da Vida, com cargas como vacinas e medicamentos, Mineração e Automotivo. Em 2024, o terminal recebeu mais de 30 mil operações de importação de cargas, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

