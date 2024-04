BH Airport inaugura novas lojas no primeiro trimestre e deve expandir em 10% seu mix comercial em 2024 Expectativa é abrir mais dez operações no terminal, chegando a 110 até o fim do ano

BH Airport: abertura de mais dez operações no terminal BH Airport

Seja por conveniência ou lazer: a experiência de compras e serviços no BH Airport está cada vez mais completa e o terminal chega à marca de 100 operações com mais 5 inaugurações no primeiro trimestre de 2024. Foram três lojas na área de alimentação, uma de vestuário/esporte, além de uma sala VIP. A expectativa é que mais dez operações sejam inauguradas em 2024.

Os passageiros que circulam pelo terminal já encontram mais opções de sobremesa. Nesse primeiro trimestre foram inauguradas duas operações com esse foco, sendo uma nova unidade da marca de chocolates finos Kopenhagen, que fica na área central do saguão, e uma operação dedicadas às sobremesas do MC’Donalds, no desembarque 2.

Também na área de alimentação, foi inaugurada a lanchonete My Mini Cake, que fica em um espaço pensado para atender os mais de mil motoristas de aplicativos, que circulam pelo terminal e aguardam corridas de passageiros que desembarcam. Localizado no edifício de apoio do terminal, o estabelecimento funciona diariamente, das 6h às 20h e conta com sanitários, varanda coberta com bancos, cobertura Wi-Fi, tomadas, bebedouro e a lanchonete com diversas opções de lanches a preços acessíveis.

Já na área de vestuário/esporte, o BH Airport inaugurou, em fevereiro, a Loja do Galo Lounge Experience. Dedicado à paixão atleticana, o espaço proporciona uma experiência inédita para os torcedores e é pioneira no país dentro de um aeroporto. Painéis interativos, realidade virtual, decoração especial, área Instagramavel, exposições, produtos oficiais, entre outros atrativos estão disponíveis para os passageiros que compartilham dessa paixão.

“Quase 1 milhão de pessoas circulam pelo aeroporto todos os meses, e, pensando em aperfeiçoar essa experiência de viagem, buscamos oferecer os melhores serviços, seja por meio da nossa equipe de atendimento, seja pelas conveniências que podemos agregar durante o deslocamento. Estamos comprometidos com a contínua expansão do mix comercial do terminal, pensando nas diferentes necessidades, gostos e bolsos”, ressalta Lucas Malachias, gestor de Varejo e Hospitalidade do BH Airport.

Salas VIP

Além das lojas, o BH Airport também inaugurou uma nova Sala Vip Ambaar Lounge, que fica entre os portões 2 e 3 do embarque doméstico. O espaço opera diariamente das 4h30 às 23h, oferecendo buffet completo, banheiros, internet, TV, painéis informativos de voos e áreas exclusivas para relaxar e trabalhar, incluindo estações de trabalho privativas. A expectativa é que ainda seja inaugurada este ano mais uma sala VIP no embarque doméstico.

“Todas essas operações são pensadas para expandir a experiência do passageiro, que é um dos nossos grandes compromissos. Não é à toa que somos o primeiro aeroporto do Brasil reconhecido pelo seu compromisso com a satisfação do cliente e, hoje, temos uma operação comercial que funciona quase como um shopping, que reúne em um só lugar tudo o que os passageiros precisam em um ambiente moderno, bonito, funcional e confortável”, afirma o gestor.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil.