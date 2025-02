BH Airport investe em carros elétricos e reforça seu compromisso com o meio ambiente Veículos vão substituir modelos tradicionais movidos a combustível fóssil, contribuindo para uma redução de 30 toneladas de CO₂ por ano na atmosfera Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/01/2025 - 17h21 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h21 ) twitter

BH Airport: carros 100% elétricos para a fiscalização das operações de pátios e pistas Divulgação

Único aeroporto carbono neutro no Brasil, o BH Airport avança em suas ações de descarbonização com a aquisição de quatro carros 100% elétricos para a fiscalização das operações de pátios e pistas. Com um investimento de cerca de R$ 500 mil, os novos veículos vão substituir os modelos tradicionais movidos a combustível fóssil, contribuindo para uma redução de 30 toneladas de CO₂ por ano na atmosfera.

Os veículos são da marca chinesa BYD, líder em tecnologias sustentáveis de mobilidade. Com autonomia de 300 km, eles têm torque instantâneo, bancos de couro ecológico e alto potencial tecnológico embarcado, incluindo visão 360 graus e central multimídia giratória. O investimento reforça o compromisso do BH Airport em inovar com práticas sustentáveis, alinhando suas operações à meta de zerar todas as emissões diretas até 2044.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, destaca que o investimento é mais um exemplo das iniciativas do terminal internacional mineiro em prol do meio ambiente. “Estamos na vanguarda das práticas ambientais no setor aeroportuário, investindo em ações que aliam inovação e eficiência operacional, com foco no desenvolvimento sustentável e em deixar um legado positivo para a comunidade no entorno e para o mundo. Estamos muito felizes com essa aquisição que vai contribuir para uma operação ainda mais limpa e responsável”, ressalta.

Mais sustentável do Brasil

Nos últimos anos, o BH Airport se destacou no Brasil e no mundo por sua atuação sustentável. Em 2024, o terminal mineiro foi reconhecido pela segunda vez consecutiva como o aeroporto mais sustentável do Brasil, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também renovou a certificação nível 3+, no programa Airport Carbon Accreditation, reforçando sua posição de primeiro e único aeroporto carbono neutro no Brasil. Este ano, o BH Airport também foi reconhecido, pela quarta vez consecutiva, como Aeroporto Verde, pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI).

E não parou por aí. O projeto 400HZ + PCA, que substitui o uso de combustíveis fósseis por energia elétrica de fonte renovável, durante as atividades de apoio a aeronaves em solo, rendeu ao BH Airport o mais recente reconhecimento: o prêmio O Equilibrista, que reforça o propósito do aeroporto em seguir fomentando a cultura de inovação e responsabilidade ambiental no ecossistema da aviação.

A premiação foi concedida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG), no início deste mês, reconhecendo o BH Airport como empresa Destaque ESG 2024 pelo pioneirismo do projeto, que representa um marco na transição de querosene e diesel para eletricidade. no abastecimento das aeronaves estacionadas no aeroporto. “Além de contribuir para evitar os impactos das emissões de gases de efeito estufa, a iniciativa promove eficiência econômica ao reduzir, em até 40%, os custos para as companhias aéreas”, conclui o CEO.

