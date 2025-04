BH Airport lança novo site com mais funcionalidades para os passageiros, área de negócios e incentivo ao turismo em Minas Gerais Portal foi dividido em seis abas diferentes, segmentando informações para públicos diversos: passageiros, negócios, comunidade aeroportuária e imprensa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 17h58 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h58 ) twitter

Novo portal do BH Airport traz um layout atualizado DOUGLAS MAGNO

O BH Airport tem uma nova casa virtual: o aeroporto acaba de lançar um site mais moderno, mais intuitivo, mais comercial e até mais mineiro. Com o mesmo endereço eletrônico (wwww.bh-airport.com.br), o novo portal traz um layout atualizado e uma segmentação mais eficiente das informações que deixam a navegação dos usuários lógica e agradável. São seis abas diferentes: Passageiros, Institucional, Negócios, Carga, Comunidade Aeroportuária e Imprensa. Além disso, o novo site reforça o valor de mineiridade do terminal com uma página dedicada ao fomento de Minas Gerais como destino.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, lembra que o portal reforça a missão do aeroporto de oferecer a melhor experiência ao passageiro. “Essa experiência inclui a jornada online. Queremos que os nossos passageiros encontrem facilmente e com riqueza de detalhes informações úteis no nosso site, que vão ajudá-los a ter uma experiência mais leve, simples e confortável. Da mesma forma, nossos parceiros estratégicos e a comunidade aeroportuária passará a ter áreas específicas para eles, facilitando a operação e os negócios”, afirma.

Entre os diferenciais do novo portal estão as opções de interação, como botão de seguir voos, que permite ao usuário receber e-mails com os status do voo de interesse; a navegação em mapa de destinos com descrição detalhada das cidades; uma página de como chegar e sair com todas as opções de transporte e a descrição da jornada de embarque com dicas úteis. O site também oferece páginas inéditas, como ESG, Cultura Interna e Valores, Publicidade, Compras e Serviços, Comunidade Aeroportuária e Carga. Tudo isso com um visual mais moderno, uma linguagem mais acolhedora e uma tecnologia robusta por trás.

O CEO também destaca o compromisso do terminal com o desenvolvimento de Minas Gerais, o que ficou ainda mais evidente no novo portal. “Logo no topo da primeira página do nosso site, o usuário é convidado a explorar Minas Gerais e é direcionado a uma página com informações sobre pontos turísticos e um mapa que destaca nossos 13 destinos atendidos regionalmente. Dessa forma projetamos nosso estado para o Brasil e o mundo e reforçamos nosso papel de agente de promoção e desenvolvimento de Minas Gerais”, afirma.

