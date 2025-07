BH Airport recebe da Anac premiação de destaque em impacto social e gestão das emissões Cerimônia aconteceu em Brasília e reconheceu Terminal Internacional Mineiro nas categorias Sociedade e Externalidades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 12h35 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h35 ) twitter

Terminal foi reconhecido pela terceira vez com o selo de Aeroporto Sustentável Divulgação BH Airport

Pelo terceiro ano consecutivo, o BH Airport foi reconhecido com o selo Aeroportos Sustentáveis, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Durante a cerimônia da 6ª edição do Prêmio Aeroportos Sustentáveis, que aconteceu nessa terça-feira (8/7), em Brasília, o terminal foi premiado como destaque nacional, entre os maiores, na categoria Sociedade - que avalia a governança corporativa e o engajamento social dos aeroportos - e na categoria Externalidades - que avalia a gestão das emissões e do ruído aeronáutico dos aeroportos.

A Anac reconheceu as melhores práticas dos operadores aeroportuários brasileiros em meio aos desafios da transição energética e das mudanças climáticas. Ao todo, 37 iniciativas foram inscritas. Elas foram avaliadas dentro do período bienal (2023/2024) e em três eixos independentes: engajamento social dos aeroportos (Sociedade), gestão do consumo de energia, recursos hídricos e de resíduos (Insumos) e gestão de emissões e ruído (Externalidades). Durante o evento, 11 aeroportos foram reconhecidos, de acordo com o seu perfil operacional e movimentação de passageiros.

O Gestor de Engenharia e Manutenção do BH Airport, Emerson Chaves, comemora o reconhecimento, destacando que o tema é estratégico para o terminal. “A sustentabilidade está na prática da nossa operação, seja por meio do uso de energia renovável, reutilização de água, reciclagem de resíduos, além de iniciativas diversas para diminuir a emissão de gases poluentes e de ruídos. Estamos muito honrados com essa premiação e agradecemos à Anac por esse programa tão importante, que induz a evolução dos indicadores ambientais e as ações de eficiência no setor”, afirma.

Essa é a terceira vez que o BH Airport é reconhecido como Aeroporto Sustentável pela Anac. Em 2023 e em 2024, quando o prêmio tinha outro formato com reconhecimento de um único aeroporto, o BH Airport foi premiado como o Aeroporto Mais Sustentável do Brasil. O terminal internacional mineiro também é o primeiro aeroporto carbono neutro do país pelo programa Airport Carbon Accreditation (ACA), além de ter recebido por quatro vezes seguidas o título de Aeroporto Verde pelo Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International - ACI).

‌



Engajamento social e gestão de emissões

Premiado nas categorias Sociedade e Externalidades, o BH Airport tem diversas iniciativas que comprovam sua liderança nos temas. Um exemplo é o trabalho realizado desde 2014 com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa (Ascamare), que é responsável pela triagem e destinação de resíduos recicláveis gerados no aeroporto. Em 2024, o marco foi de 3,75 mil toneladas de resíduos coletados, uma conquista que reforça o pilar socioambiental do aeroporto, uma vez que a reciclagem contribui para a diminuição de emissões de gases poluentes e ainda beneficia diretamente 22 famílias associadas da cooperativa.

‌



Outro exemplo é o projeto 400HZ + PCA, que visa a substituição do uso de combustíveis fósseis por energia elétrica certificada como de fonte renovável, durante as atividades de apoio a aeronaves em solo. Antes, esse processo acontecia por meio de abastecimento de querosene e geradores a diesel. Além disso, o BH Airport aposta na substituição de sua frota: motocicletas de ronda, veículos de operação de solo e de fiscalização de pátio já foram convertidos para versões elétricas. Em 2024, o terminal investiu R$ 500 mil, em quatro veículos elétricos, que vão contribuir para uma redução na emissão de 30 toneladas de CO₂ por ano na atmosfera. A meta é, até 2044, zerar todas as emissões diretas do BH Airport.

‌



