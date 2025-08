BH Airport reduz tempo de taxiamento de aeronaves e avança em eficiência operacional Terminal internacional mineiro economiza quase 50 segundos por voo com pushbacks coordenados e gestão inteligente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 14h45 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pushbacks coordenados: economia de quase 50 segundos por voo Divulgação BH Airport

Uma economia de tempo que parece pequena, mas faz grande diferença na rotina de um aeroporto em constante movimento. O BH Airport acaba de alcançar um avanço significativo em sua operação: cada aeronave que sai do terminal está economizando, em média, 49,8 segundos no processo de taxiamento. O ganho, resultado da implementação de pushbacks coordenados, representa um impacto direto na eficiência operacional, com reflexos na pontualidade dos voos, na redução da emissão de poluentes e na melhoria dos resultados financeiros das companhias aéreas.

Os pushbacks coordenados consistem em movimentos simultâneos de aeronaves em solo, planejados de forma estratégica entre o centro de operações do aeroporto e a Torre de Controle. Essa gestão conjunta permite que múltiplas aeronaves saiam de suas posições ao mesmo tempo em direção à pista, sem comprometer a fluidez e a segurança das operações, mesmo nos horários de pico.

“Esse é um exemplo claro do nosso esforço contínuo em buscar novas soluções e inovações que tornam o BH Airport cada vez mais eficiente, refletindo em uma melhor experiência do passageiro. A melhoria no tempo de taxiamento é apenas uma parte da jornada, que mostra um gerenciamento eficiente e o cuidado com todos os detalhes da operação”, destaca Fabiano Reis, Gestor de Operações, Segurança e Experiência do Passageiro do BH Airport.

A melhoria foi possível graças à revisão da Carta de Acordo Operacional (CAOP), firmada entre o BH Airport e a Torre de Controle (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). O documento estabelece todos os procedimentos para a gestão da operação em solo do terminal e passou por ajustes que ampliaram as oportunidades de ganho operacional.

‌



A iniciativa envolveu diretamente as equipes de operações do BH Airport, a Torre de Controle e as companhias aéreas. Ao todo, o processo levou seis meses, desde as discussões iniciais até a implementação efetiva das ações. “Esse avanço reforça o compromisso do BH Airport com uma operação cada vez mais inteligente, sustentável e conectada com as necessidades das companhias aéreas e dos passageiros”, completa Fabiano.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.