BH Airport tem 3 pontos de coleta de doações para pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul Passageiros, comunidade aeroportuária e população no entorno podem entregar doações como alimentos não perecíveis, roupas, travesseiros, cobertores, entre outros

BH Airport: coleta de doações para pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Três pontos de coleta instalados no BH Airport já estão recebendo doações destinadas às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A população que mora nas cidades no entorno do aeroporto, passageiros e colaboradores que vão circular pelo terminal nos próximos dias e outros interessados em ajudar poderão levar suas contribuições, que serão transportadas para as cidades atingidas pela companhia Azul Linhas Aéreas.

Os pontos de coleta ficam próximos aos check-ins 1, da Azul; outro ao lado do guichê de informações na entrada do saguão do aeroporto e um no canal de inspeção, na sala de embarque doméstico. Os donativos recebidos até sexta-feira (10) são: alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal, roupas, ração para gato e cachorro, cobertores, travesseiros, brinquedos, fraldas, roupas íntimas e absorventes.

Por conta das restrições do transporte aéreo não serão recebidos produtos de limpeza que contenham alvejantes ou que sejam corrosivos; produtos inflamáveis como álcool 70%; óleo de cozinha; botijão de gás; lamparina e velas.

Mais de 30 mil passageiros circulam por dia pelo aeroporto e mais de 6 mil pessoas trabalham no terminal. O objetivo é sensibilizar e estimular essas pessoas a serem solidárias, além de facilitar a contribuição de quem está em trânsito no terminal.

Segundo o diretor-presidente do BH Airport, Daniel Miranda, os colaboradores do aeroporto já foram incentivados a participarem da arrecadação e, agora, o convite é estendido a toda população.

“O Rio Grande do Sul precisa da ajuda de todos nós e, por isso, convidamos os viajantes que passarão pelo BH Airport nos próximos dias e as pessoas que moram no entorno: tragam suas contribuições. Um pouco que cada um doa, ganha volume e, com certeza, fará toda a diferença na vida das famílias que vivem essa tragédia histórica e dolorosa. Conectamos tantas vezes passageiros que desfrutaram das belezas naturais desse Estado, agora é tempo de levar solidariedade e um pouco de esperança”, afirma o diretor-presidente do BH Airport, Daniel Miranda.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

