Black Aviação comemora a marca de 1.000 aeronaves diferentes atendidas em 6 anos Além dos modelos distintos, foram quase 6 mil atendimentos de aeronaves e 62 mil passageiros embarcados no hangar na Pampulha, em Belo Horizonte

Black Aviação: 1.000 aeronaves diferentes atendidas em 6 anos (EGOM PR)

A Black Aviação atingiu a marca de 1.000 aeronaves diferentes, matrículas únicas atendidas no hangar do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Ao longo de seis anos de história, a empresa realizou 6 mil atendimentos de aeronaves e recebeu nada menos que 1200 tripulantes. Ao todo passaram pelo hangar da empresa 62 mil passageiros, tornando a Black Aviação um dos hangares mais escolhidos e movimentados do Aeroporto da Pampulha (MG).

Segundo Rafael Matos, CEO da empresa, “os números são uma clara demonstração de que a aviação executiva vai ser um modal cada vez mais usado, por conta da distância dos aeroportos dos grandes centros e das deficiências e procedimentos requeridos nos voos comerciais. A BLACK oferece um serviço diferenciado voltado para pessoas e estamos convictos de estarmos no rumo certo desempenhando um trabalho diferenciado”.

No Aeroporto da Pampulha, a Black Aviação conta com uma completa estrutura para tripulação e passageiros que chegam à capital mineira. Desde espaço para a aeronave, sala vip para reuniões, estrutura para tripulação e todo o suporte necessário em terra.

Saiba mais sobre a Black Aviação

Fundada em 2017, a Black Aviação estabelecida no Aeroporto da Pampulha, oferece de forma diferenciada os serviços de FBO – abrigo a aeronaves e atendimento a clientes externos que vem até Belo Horizonte. Adicionalmente a BLACK, empresa de táxi aéreo devidamente homologada, regulada e auditada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, oferece voos fretados em aeronaves executivas na modalidade sob demanda.