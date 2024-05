Black Aviação vai oferecer voos internacionais no segundo semestre de 2024 A proposta é atender, inicialmente, a demanda a partir de Minas Gerais com voos para a América do Sul, tanto para viagens a trabalho quanto para lazer

Empresa de táxi aéreo com base na Pampulha oferecerá voos internacionais (EGOM PR)

A Black Aviação irá oferecer voos internacionais no segundo semestre, com o intuito de atender a demanda de voos para a América do Sul. Com o modelo usado pela empresa, o jato Hawker 400, é possível, por exemplo, voar do Aeroporto Internacional de Confins, na Grande Belo Horizonte, para Montevidéu, no Uruguai, sem escalas, a depender da quantidade de passageiros. Além disso, a empresa poderá conectar Belo Horizonte a Mendoza, na Argentina, e outros destinos com escala.

“Estamos com uma demanda crescente para atender, em especial, destinos na América Latina, tanto para viagens a trabalho quanto a lazer. Por isso decidimos ampliar a oferta no segundo semestre oferecendo uma opção confortável e customizada para os nossos clientes que buscam esses destinos”, afirma Rafael Matos, CEO da Black Aviação.

De acordo com o executivo, cada vez mais famílias e empresas estão optando por contratar voos fretados para economizar tempo e para chegar a destinos. A falta de conectividade e a enorme quantidade de cancelamentos aliados ao tempo que se leva até o voo de fato ocorrer com check-in, procedimentos de segurança, e outras esperas têm impulsionado a demanda da aviação executiva.

Fundada em 2017, a Black Aviação estabelecida no Aeroporto da Pampulha, oferece de forma diferenciada os serviços de FBO – abrigo a aeronaves e atendimento a clientes externos que vem até Belo Horizonte. Adicionalmente a BLACK, empresa de táxi aéreo devidamente homologada, regulada e auditada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, oferece voos fretados em aeronaves executivas na modalidade sob demanda.









