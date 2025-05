Boeing 747 para Trump não foi ‘presente’, mas pedido da Casa Branca ao Catar Segundo rede americana, fontes contradizem a narrativa de que o Catar teria oferecido avião aos governo dos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h56 ) twitter

Boeing 747 do Catar: presente a Trump? Aviationsourcenews

Há controvérsias, e muitas, sobre a versão de que o Catar teria ofercido um Boeing 747 ao presidente Donald Trump. A rede americana CNN afirmou que pelo menos quatro fontes familiarizadas com as discussões apontaram que o governo dos Estados Unidos, inicialmente, contatou o Catar para perguntar sobre a aquisição de um Boeing 747 que poderia ser usado como Air Force One pelo presidente Donald Trump

As declarações contrariam a narrativa do presidente de que o Catar entrou em contato e ofereceu o jato como um “presente” a ele.

Depois que Trump assumiu o cargo em janeiro, o Pentágono contatou a Boeing e foi informado de que a empresa não seria capaz de entregar os novos jatos que estava construindo para substituir os antigos aviões presidenciais por mais 2 anos, disseram as fontes.

‌



O governo Trump, no entanto, queria um avião substituto muito mais rápido, e a Força Aérea estava explorando diferentes opções para isso. Ao mesmo tempo, Trump encarregou seu enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, de encontrar uma lista de aviões viáveis, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN.

Após o envolvimento inicial do Pentágono com a empresa, a Boeing forneceu às autoridades de defesa dos EUA uma lista de outros clientes da fabricante americana ao redor do mundo com aviões que poderiam operar nesse meio tempo, disseram três das fontes.

‌



“E o Catar era um dos clientes”, disse a segunda fonte familiarizada com as discussões, acrescentando que o Pentágono “se ofereceu para comprar o avião” e o Catar indicou que estava disposto a vendê-lo.

O Pentágono iniciou as discussões com o Catar após saber que a Casa Branca apoiava a ideia, disse a terceira fonte familiarizada, e Witkoff ajudou a facilitar as conversas iniciais, disse a autoridade da Casa Branca.

‌



A terceira fonte lembrou que as discussões iniciais eram sobre alugar o avião, em vez de comprá-lo imediatamente.

Mas Trump descreveu repetidamente o possível acordo como um “gesto” ou “contribuição” da família real do Catar. Um “PRESENTE, GRATUITO”, escreveu ele em sua rede social Truth Social. Trump disse que seria um substituto temporário para o Air Force One e doado à sua biblioteca presidencial após deixar o cargo, mas negou que voaria no avião naquela ocasião.

Os detalhes sobre a abordagem do governo lançam nova luz sobre as origens da potencial transferência do jato, que provocou um furor político que ameaçou ofuscar a viagem de Trump ao Oriente Médio na semana passada. Democratas e vários republicanos influentes, que normalmente são apoiadores ferrenhos do presidente, declararam-se contrários ao potencial acordo por questões éticas. O Catar também enfrentou reações negativas, com legisladores democratas ameaçando suspender as vendas de armas para o país do Golfo.

A Boeing está “muito atrasada com o avião”, disse Trump em uma entrevista na semana passada à Fox News, “e o Catar soube disso, e ele é um grande líder. E estávamos conversando, e ele disse: ‘Se eu puder ajudar, deixe-me fazer isso’. E eles tinham um avião.”

Em fevereiro, Trump visitou o avião catariano com alguns assessores quando este estava no aeroporto de Palm Beach, Flórida, perto do resort de Trump em Mar-a-Lago. Depois, Trump comentou sobre o luxo que o avião oferece às pessoas ao seu redor. O diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, disse na época que Trump estava no avião “para conferir o novo hardware/tecnologia”.

O Pentágono adiou as perguntas para a Casa Branca. A CNN ressalta na reportagem que solicitou comentários à Casa Branca, à embaixada do Catar em Washington e a um porta-voz da Boeing.

Tanto Washington quanto Doha enfatizaram que, se a transferência acontecer, ela será conduzida legalmente entre o Ministério da Defesa do Catar e o Departamento de Defesa dos EUA, um ponto repetido pela Casa Branca na segunda-feira.

