Boeing atropela veados durante pouso no Alasca e danifica trem de pouso Animais invadiram a pista no momento em que voo comercial se aproximava para o pouso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Animais invadem pista e são atingidos por avião no Alasca Reprodução vídeo Erin Edwards

Um Boeing 737 da Alaska Airlines atropelou pelo três veados que acessaram a pista no momento em que a aeronave se aproximava para o pouso no aeroporto de Kodiak, no Alasca. O impacto danificou o trem de pouso do avião e provocou o cancelamento das operações no terminal nesta quinta-feira. Nenhum dos ocupantes do voo ficou ferido.

An Alaska Airlines flight hit at least two out of three deer while landing at Kodiak Airport, (ADQ), United States on Thursday morning, damaging the aircraft’s landing gear but causing no injuries to the occupants. The condition of the two deer is not known at this time.



The… pic.twitter.com/C2HbE9vIH7 — FL360aero (@fl360aero) July 25, 2025

O voo AS231 da Alaska Airlines, um Boeing 737-800, de matrícula N801AK partiu de Anchorage às 7h23 e pousou às 8h02 da manhã de quinta-feira (24). O trajeto de 407 quilômetros transcorreu em normalidade até o toque na pista 26 de Kodiak, de 7.534 pés (2.294 metros). A aeronave acionou seus reversos e spoilers para a frenagem, como padrão. Momentos depois, colidiu com a pequena manada que havia invadido as dependências do aeroporto.

Análises iniciais do vídeo sugerem que os veados apareceram repentinamente, deixando os pilotos sem opções viáveis para evitar o impacto sem comprometer a segurança, como uma arremetida.

“A possibilidade dos pilotos terem avistado os animais com antecedência é pequena pois, da cabine, a visão mais privilegiada das pista ocorre depois do pouso quando o trem de nariz (trem de pouso dianteiro) baixa, logo surgem os animais na imagem, ou seja, estão bem próximos”, disse ao blog Fernando Pamplona, comandante de linha aérea e instrutor de voo. “Os veados parecem pequenos na imagem, ou seja, filhotes, o que dificultaria ainda mais uma visão de longe, pareciam cervos pequenos”.

‌



Pamplona explica ainda que os animais provavelmente foram ingeridos pelos motores da aeronave após a colisão.

“Se analisar [o vídeo] quadro a quadro, percebe-se que a fumaça após o momento do contato fica avermelhada na saída do motor, com a morte dos animais”, conclui o aviador.

‌



Equipes de aeroportos executam rondas frequentes nas proximidades da pista e do pátio para verificarem as condições operacionais, o que parece ter falhado em Kodiak.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.