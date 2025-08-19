Boeing Brasil abre inscrições para programa de estágio Ao todo, serão 36 vagas para estudantes do último ano do ensino superior, com foco nas áreas de engenharia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2025 - 08h13 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h13 ) twitter

Empresa desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais Divulgação Boeing

A Boeing Brasil iniciou hoje o processo de inscrições para edição 2026 de seu programa de estágio no país. Destinado a estudantes do último ano, com foco nos cursos de engenharia, o programa está previsto para começar no primeiro trimestre de 2026. Os selecionados terão a oportunidade de participar de diversos treinamentos, cursos e atividades com o objetivo de aprimorar suas habilidades e aptidões para o mercado de trabalho ao final do programa.

Os participantes do programa poderão aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos reais e receberão orientação individualizada de profissionais experientes da Boeing no Brasil. A iniciativa está alinhada com a estratégia global da empresa de promover a excelência em engenharia e desenvolver futuros talentos nos países em que atua.

Ao final do programa, os participantes estarão preparados para seguir carreira na engenharia aeroespacial. As inscrições para o programa de estágio estarão abertas até o dia 22 de setembro. Para mais informações, acesse o site.

