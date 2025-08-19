Logo R7.com
Luiz Fara Monteiro

Boeing Brasil abre inscrições para programa de estágio

Ao todo, serão 36 vagas para estudantes do último ano do ensino superior, com foco nas áreas de engenharia

Empresa desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais Divulgação Boeing

A Boeing Brasil iniciou hoje o processo de inscrições para edição 2026 de seu programa de estágio no país. Destinado a estudantes do último ano, com foco nos cursos de engenharia, o programa está previsto para começar no primeiro trimestre de 2026. Os selecionados terão a oportunidade de participar de diversos treinamentos, cursos e atividades com o objetivo de aprimorar suas habilidades e aptidões para o mercado de trabalho ao final do programa.

Os participantes do programa poderão aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos reais e receberão orientação individualizada de profissionais experientes da Boeing no Brasil. A iniciativa está alinhada com a estratégia global da empresa de promover a excelência em engenharia e desenvolver futuros talentos nos países em que atua.

Ao final do programa, os participantes estarão preparados para seguir carreira na engenharia aeroespacial. As inscrições para o programa de estágio estarão abertas até o dia 22 de setembro. Para mais informações, acesse o site.


