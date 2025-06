Boeing destaca inovação, clientes e parcerias no Paris Air Show 2025 Aeronaves em exposição incluem o 777-300ER, F-15 Eagle, CH-47 Chinook, KC-46 Pegasus e o P-8 Poseidon Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 18h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h23 ) twitter

Boeing: no Paris Air Show, de 16 a 22 de junho Divulgação Boeing

Durante o Paris Air Show 2025, a Boeing destacará seu compromisso com a inovação, parcerias e colaboração.

“Continuamos fazendo mudanças fundamentais em toda a Boeing para fortalecer a segurança, qualidade e nossa cultura, e estamos observando uma melhoria constante em nosso desempenho”, afirma o presidente e CEO da Boeing, Kelly Ortberg. “Estamos ansiosos para nos conectar com nossos clientes e parceiros durante o Le Bourget. Será uma oportunidade para demonstrar o trabalho que estamos realizando para restaurar a confiança e levar a Boeing adiante.”

A Boeing exibirá várias capacidades nas áreas de aviação comercial e de defesa, tecnologias autônomas e serviços abrangentes. A exposição estática incluirá aeronaves comerciais de clientes e modelos de defesa, tanto de asa fixa quanto rotativa.

‌



Exposições e experiência

Os visitantes do Boeing Pavilion (C-2) terão uma experiência imersiva e totalmente interativa com apresentações de produtos e tecnologias que abrangem o portfólio da companhia, um modelo em tamanho real do interior do 777X – com sua cabine mais ampla e arquitetura espaçosa –, além do espaço imersivo dedicado ao cargueiro 777-8. Uma ampla gama de produtos e serviços será destaque, como os recursos integrados de defesa e para missões críticas, assim como recursos globais de peças, serviços de sustentação, soluções de manutenção e treinamento, serviços de modificação de aviões comerciais e projetos de interiores de cabine de última geração. A exposição também trará o Boeing Cascade Climate Impact Model, ferramenta de visualização e modelagem de dados que avalia as opções para reduzir o impacto das emissões de carbono na aviação.

‌



Ao lado do pavilhão principal, o Wisk Aero Pavilion exibirá a 6ª geração de sua aeronave de passageiros autônoma e totalmente elétrica. Os visitantes terão a oportunidade de explorar o design inovador e a tecnologia por trás dessa solução de mobilidade aérea avançada, reforçando a liderança da Wisk no mercado.

Já a Qatar Airways exibirá seu 777-300ER com uma pintura especial em homenagem ao time do Paris Saint-Germain. Além disso, o espaço do Departamento de Defesa dos EUA apresentará uma série de produtos da Boeing, incluindo o C-17, CH-47, F-15, F/A-18, KC-46 e P-8.

‌



Palestrantes e participações

Os líderes da Boeing participarão de diversas conferências antes e durante o show aéreo sobre tópicos de defesa, sustentabilidade, manutenção e tecnologias futuras.

Paris Air Forum - sexta-feira, 13 de junho

Steve Parker, presidente e CEO interino da BDS, participará de um painel de defesa sobre o futuro da aviação de combate, das 15h40 às 16h30.

Brian Moran, diretor de Sustentabilidade da Boeing, participará de uma discussão sobre o fornecimento de combustível de aviação sustentável, das 14h30 às 15h20 .

. William Ampofo, vice-presidente sênior de Peças e Distribuição e Cadeia de Suprimentos da BGS, abordará o crescimento da manutenção e do transporte aéreo, das 16h45 às 17h35.

Evento POLITICO: Inovação nas alturas: como a tecnologia está elevando a aviação, segunda-feira, 16 de junho.

Brian Yutko, vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos da BCA, se juntará a colegas do setor para discutir os últimos avanços em inovação na aviação, das 10h30 às 11h35.

Paris AirLab, no Paris Air Show

Terça-feira, 17 de junho, das 17h00 às 18h00: Brian Moran, diretor de Sustentabilidade da Boeing, discutirá o poder da colaboração na construção de uma cadeia de suprimentos de SAF mais resiliente ao lado de colegas do setor.

Brian Moran, diretor de Sustentabilidade da Boeing, discutirá o poder da colaboração na construção de uma cadeia de suprimentos de SAF mais resiliente ao lado de colegas do setor. Quarta-feira, 18 de junho, das 11h00 às 12h00: Todd Citron, diretor de Tecnologia da Boeing, se juntará à outros CTOs do setor para discutir o futuro das principais tecnologias, ferramentas e processos e as habilidades de engenharia necessárias.

O CEO da Wisk, Sebastien Vigneron, realizará dois encontros com a imprensa no pavilhão da Wisk na segunda-feira, 16 de junho, das 14h30 às 15h00, e na terça-feira, 17 de junho, das 10h30 às 11h00.

Representantes da imprensa terão a oportunidade de visitar o modelo em tamanho real do interior do 777X e o espaço imersivo dedicado ao cargueiro 777-8 às 11h00 nos dias 16, 17 e 19 de junho e às 9h00 no dia 18 de junho. Também será possível solicitar visitas ao KC-46, P-8 e CH-47.

