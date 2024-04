Boeing destaca parcerias, sustentabilidade e crescente presença na América Latina na FIDAE 2024 Com foco nos objetivos de descarbonização da aviação, a Boeing participará também da conferência Wings of Change, da IATA

Boeing: parcerias, sustentabilidade e crescente presença na América Latina na FIDAE 2024 (Boeing)

A Boeing destacará seus produtos para os segmentos de aviação comercial, defesa e serviços, juntamente com sistemas e capacidades avançadas na FIDAE 2024, de 9 a 14 de abril. Com foco na sustentabilidade aeroespacial, a empresa visa fortalecer parcerias e promover inovação em sustentabilidade e eficiência.

"Estamos animados em fazer parte da FIDAE mais uma vez. Esta importante feira aeroespacial que reúne a indústria, tanto da América Latina quanto de outras regiões, nos oferece a oportunidade de mostrar, para um público mais amplo, nossos produtos e serviços nos mercados de aviação comercial e de defesa, além das iniciativas de sustentabilidade", disse Landon Loomis, presidente da Boeing para a América Latina e o Caribe e vice-presidente de Políticas Globais.

Os visitantes poderão encontrar a Boeing no Hall C, estande C6, e chalés B4-B6. A presença da Boeing na América Latina é significativa, com mais de 90 anos de história e uma forte parceria com a região.

Com aproximadamente 700 jatos comerciais operando na região, a Boeing oferece uma ampla gama de produtos e serviços que proporcionam flexibilidade, confiabilidade e eficiência incomparáveis, como o 737 MAX da Arajet, empresa área da República Dominicana, que estará em exposição estática durante a FIDAE. A Boeing prevê uma demanda de 2.105 novas aeronaves comerciais na América Latina e no Caribe nos próximos 20 anos, criando demanda por 128.000 novos pilotos, tripulantes de cabine e técnicos no segmento aeroespacial.

Na área de defesa, a Boeing está presente na América Latina desde 1932, quando entregou as primeiras aeronaves de combate F4B-4 às Forças Armadas do Brasil. Desde então, a Boeing tem fornecido aeronaves VIP, sistemas de defesa, satélites e UAVs para diversas forças armadas na região. A Boeing também destacará a aeronave de patrulha marítima P-8A Poseidon, o Sistema Avançado de Treinamento de Pilotos T-7A, o helicóptero CH-47 Chinook e o sistema aéreo não tripulado ScanEagle.

O compromisso da Boeing com a América Latina vai além do setor aeroespacial. Em toda a região, a empresa investe em educação para inspirar a busca de carreiras em STEM (sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Isso inclui apoio a programas como as da Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (PADF), para aprimorar o desempenho dos alunos e o desenvolvimento dos professores.

Além da FIDAE, a Boeing participará da conferência Wings of Change da IATA nos dias 10 e 11 de abril no Sheraton Santiago Hotel & Convention Center.

Loomis participará do painel " Visão Conjunta da Indústria e do Governo: Como a aviação na América Latina pode alcançar a neutralidade de carbono de forma sustentável?"

Otávio Cavalett, líder regional de Políticas e Parcerias Globais de Sustentabilidade para a América Latina, estará no painel "Novas tecnologias e esforços emergentes para apoiar a descarbonização da aviação".

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fábrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa usa os talentos da sua base de fornecedores globais para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. Sua equipe diversificada está comprometida com inovações para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada em seus valores centrais de segurança, qualidade e integridade.