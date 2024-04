Boeing faz sua maior compra de combustível sustentável de aviação misto

Alto contraste

A EPIC Fuels, a World Fuel Services e a Avfuel fornecerão SAF produzido pela Neste e World Energy Boeing (BH1CT55/Boeing)

A Boeing realizou a compra de 9,4 milhões de galões (35,6 milhões de litros) de combustível sustentável de aviação (SAF) misto para suas operações comerciais nos Estados Unidos em 2024, reduzindo assim as emissões de carbono e ajudando a aumentar o fornecimento de SAF globalmente. Esta é a maior compra anual de SAF da empresa, cerca de 60% acima da compra realizada em 2023.

A mistura do combustível tem a seguinte composição: 30% de SAF produzido a partir de subprodutos residuais, como gorduras, óleos e graxas, e 70% de combustível de aviação convencional, e será utilizado no programa Boeing ecoDemonstrator e em voos operacionais comerciais da Boeing nos Estados Unidos.

“Assim como nosso foco permanece na segurança e qualidade, a sustentabilidade continua uma prioridade na Boeing”, disse Ryan Faucett, vice-presidente de sustentabilidade ambiental da Boeing. “O combustível sustentável de aviação é essencial para a descarbonização do setor. Cerca de 20% do combustível que utilizamos é uma mistura de SAF, e continuamos aumentando o uso desse combustível para incentivar o crescimento dessa indústria. Também trabalhamos para aumentar sua disponibilidade e acessibilidade aos nossos clientes de companhias aéreas por meio de colaboração, investimento, pesquisa e desenvolvimento de políticas.”

O SAF não misturado, ou “puro”, pode reduzir as emissões de carbono em até 85% ao longo do ciclo de vida do combustível e oferece o maior potencial da indústria da aviação comercial para reduzir o impacto climático nos próximos 30 anos.

A Boeing receberá 4 milhões de galões de SAF misto em seus postos de abastecimento de combustível na região noroeste do Pacífico. A EPIC Fuels, empresa da Signature Aviation, fornecerá 2,5 milhões de galões da Neste, e a Avfuel fornecerá 1,5 milhão de galões de SAF misturado da Neste.

A Boeing também vai alcançar a redução de emissões de CO2 associada a 5,4 milhões de galões de SAF misto por meio do processo contábil de book-and-claim, que consiste em uma empresa adquirir certificados de SAF para substituir o combustível de aviação convencional. Em vez de disponibilizar o combustível em um ponto de abastecimento da Boeing, os distribuidores vão entregá-lo em aeroportos próximos para uso por companhias aéreas e outras transportadoras.

Por meio de compras book-and-claim da Boeing, a EPIC Fuels fornecerá 3,5 milhões de galões de SAF misto fabricado pela Neste, enquanto a World Fuel Services, empresa da World Kinect, fornecerá 1,9 milhões de galões da World Energy.

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa usa os talentos da sua base de fornecedores globais para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. Sua equipe diversificada está comprometida com inovações para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada em seus valores centrais de segurança, qualidade e integridade.

