Boeing fica empinado durante desembarque de passageiros Avião tombou para trás durante uma sequência de desembarque e descarregamento de carga Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h04 ) twitter

Boeing 737-800: desequilíbrio durante desembarque Reprodução redes sociais

Uma cena inusitada mereceu registro em um aeroporto na Noruega: um Boeing 737-800 tombou para trás e ficou empinado, com a cauda do jato tocando no solo, em um incidente chamado na aviação de “inclinação de cauda” (tail tipping).

Este incidente ocorreu pouco depois das 12h desta terça-feira (10) com o voo operado pela GetJet Airlines, uma companhia aérea charter lituana, que operava um voo em nome da Wizz Air. O avião com 21 anos de uso tem o registro LY-UNO.

A suspeita é que tenha ocorrido uma distribuição inadequada de peso durante a sequência de desembarque de passageiros e descarregamento no porão de cargas. O voo W61749 havia acabado de operar o voo de 977 km de Gdansk, Polônia (GDN), para Haugesund, Noruega (HAU). Enquanto os passageiros desembarcavam pela escada aérea e a carga era descarregada.

