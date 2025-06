Boeing Prevê Demanda Estável para Aproximadamente 44 mil Novas Aeronaves nos Próximos 20 Anos Mercados emergentes impulsionarão o crescimento do transporte aéreo, movidos por consumidores, concorrência e investimentos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 01h11 (Atualizado em 16/06/2025 - 01h11 ) twitter

Boeing: A frota global alcançará aproximadamente 50.000 aviões comerciais até 2044 Divulgação Boeing

Os mercados emergentes, com classes médias em expansão, malhas aéreas dinâmicas e competitivas, além de investimentos sustentáveis na aviação, desempenharão um papel fundamental no crescimento do tráfego aéreo global, gerando a necessidade de 43.600 aviões comerciais nos próximos 20 anos, conforme projetado pela Boeing.

Esses mercados representarão mais de 50% da frota comercial global em 2044, em comparação com quase 40% em 2024. A Boeing divulgou, antes do Paris Air Show, sua Perspectiva de Mercado de Aviação Comercial (Commercial Market Outlook - CMO) de 2025, que também prevê que a oferta de aviões se igualará à demanda do mercado por volta do final da década, permitindo que as companhias aéreas renovem e expandam suas frotas.

“Durante o primeiro trimestre deste século, o tráfego aéreo de passageiros triplicou e a frota global de aviões mais que dobrou, enquanto a indústria de aviação comercial enfrentava desafios significativos”, afirma Brad McMullen, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing Comercial da Boeing. “A resiliência continuará a ser uma característica marcante desta indústria em crescimento, à medida que observamos uma forte demanda por novos aviões, com a aviação comercial retornando à sua trajetória de crescimento pré-pandemia.”

Destaques da previsão do CMO até 2044:

‌



O tráfego de passageiros deve crescer 4,2% anualmente ─ mais que dobrando de tamanho à medida que continua a superar o crescimento econômico global.

A frota global quase dobrará para mais de 49.600 aviões comerciais, enquanto as companhias aéreas adicionam capacidade para atender à demanda.

Cerca de 80% dos aviões em operação serão substituídos por mais de 21.000 entregas, melhorando a eficiência e a capacidade da frota.

Aviões de corredor único representarão 72% da frota global, em comparação com 66% em 2024, impulsionados principalmente por viagens de curta distância e companhias aéreas de baixo custo em mercados emergentes.

A frota global de aviões de passageiros de fuselagem larga aumentará para aproximadamente 8.320 unidades, em comparação com cerca de 4.400 em 2024 ─ crescimento impulsionado por companhias aéreas em mercados emergentes expandindo suas frotas de longa distância.

A diversificação da cadeia de suprimentos e a expansão das malhas de carga expressa impulsionarão uma expansão de quase dois terços da frota global de cargueiros e a necessidade de 2.900 cargueiros de produção e conversões.

Tendências do transporte aéreo:

Como parte das despesas discricionárias, os gastos com viagens retornaram aos níveis pré-pandemia, à medida que os consumidores priorizam o transporte aéreo.

As malhas aéreas atendem cerca de 30% mais pares de aeroportos do que há uma década, oferecendo opções de voos diretos mais convenientes.

A Boeing desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países.

‌



