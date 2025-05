Bombardier exibe jatos executivos Global 7500 e Challenger 3500 no Catarina Aviation Show Aeronaves estarão em exibição no evento em São Paulo, destacando seu desempenho excepcional, tecnologia de ponta e design de cabine inovador Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/05/2025 - 11h51 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h05 ) twitter

Golbal 7500: mais de 200 unidades em operação e mais de 250 mil horas de voo registradas Divulgação Bombardier

A Bombardier anunciou hoje que seu jato recordista Global 7500 e o líder de vendas Challenger 3500 estarão em exibição no Catarina Aviation Show, de 5 a 7 de junho, em São Paulo. As aeronaves trazem qualidades incomparáveis de desempenho e conforto. A equipe de vendas da marca estará presente para atendimento aos clientes.

O Global 7500 e o Challenger 3500 da Bombardier lideram seus segmentos nas categorias de jatos de ultra longo e médio alcance. O Global 7500 oferece aos clientes desempenho excepcional em pista e autonomia, sendo ideal para operar em condições adversas (altitude e temperatura elevada). Recordista em velocidade e com o voo mais suave da indústria, é perfeito para viagens de longa distância a partir de São Paulo para destinos estratégicos como Dubai, Londres, Tel Aviv, Nova York e Genebra.

O Challenger 3500 também impressiona, sendo líder em conforto na categoria em rotas como São Paulo–San Juan (Porto Rico) ou São Paulo–Cidade do Panamá, assim como em voos para a maioria dos destinos europeus com apenas uma escala.

‌



“O Global 7500 e o Challenger 3500 são aeronaves com performances comprovadas, líderes em seus segmentos. Participar do Catarina Aviation Show é uma excelente oportunidade para destacarmos seu desempenho e atributos,” afirma Michael Anckner, vice-presidente mundial de Aeronaves Seminovas, Frotas, Defesa e América Latina da Bombardier. “O mercado brasileiro é muito importante para a Bombardier, e nosso portfólio atende perfeitamente às necessidades dos clientes da região”, acrescenta.

Atendimento e suporte local

‌



Clientes da Bombardier no Brasil contam com o apoio da rede global de serviços da empresa, incluindo a MAGA Aviation, centro de manutenção autorizado localizado no Aeroporto Catarina, em São Paulo. A unidade oferece manutenção de linha, peças Bombardier e ferramentas para as aeronaves Global, Challenger e Learjet.

Além disso, a Bombardier mantém um centro próprio de manutenção em Miami (Opa-Locka), com mais de 27.800 m², que oferece serviços completos. Globalmente, a empresa conta com uma rede de aproximadamente 100 locais de suporte, prontos para atender seus clientes a qualquer momento.

‌



Global 7500: superação em desempenho e design

Durante o Catarina Aviation Show, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o Global 7500 — referência em termos de desempenho e design. Com velocidade máxima de Mach 0.925 e autonomia de 7.700 milhas náuticas (14.260 km), ele supera seus concorrentes em acesso a pistas desafiadoras e desempenho em condições extremas.

O futuro: Global 8000

As qualidades do Global 7500 serão ainda ampliadas com a chegada do Global 8000, atualmente em fase final de desenvolvimento e com previsão de início das operações ainda para 2025. A novidade da Bombardier marca uma nova era. Terá autonomia de 8.000 milhas náuticas e velocidade máxima de Mach 0.94, consolidando-se como o jato executivo mais completo do mercado. Destaque também para a baixa altitude de cabine — menos de 2.900 pés durante o cruzeiro a 41.000 pés. O voo inaugural da primeira unidade de produção foi realizado com sucesso em 16 de maio de 2025.

Challenger 3500: conforto e confiabilidade

O Challenger 3500 é igualmente impressionante. A aeronave segue como referência na aviação executiva de médio porte. Com desempenho operacional de destaque e uma cabine projetada com maestria, oferece conforto inigualável, confiabilidade e a tradicional suavidade do voo Bombardier. Sua taxa de confiabilidade operacional é de 99,8%, a mesma do Global 7500.

Sobre a Bombardier

A Bombardier (BBD-B.TO) projeta, constrói, modifica e mantém as aeronaves de melhor desempenho do mundo para os clientes mais exigentes — incluindo empresas, governos e forças armadas. O compromisso vai além de atender aos padrões: a empresa busca antecipar as necessidades dos clientes, promovendo inovação, confiabilidade, eficiência e sustentabilidade na aviação.

A marca tem paixão por oferecer um nível incomparável de excelência e atenção aos detalhes, proporcionando aos clientes mais confiança e uma experiência elevada, à altura do que merecem e esperam. Afinal, as pessoas que moldam o mundo sempre precisarão das formas mais produtivas e responsáveis de se mover por ele.

Atualmente, clientes da Bombardier operam uma frota com mais de 5.100 aeronaves, apoiados por uma equipe global dedicada e 10 centros de serviço em seis países. As aeronaves são produzidas com orgulho em unidades de montagem e acabamento no Canadá, Estados Unidos e México.

Em 2024, a Bombardier foi reconhecida com o prêmio Red Dot: Best of the Best, na categoria Marcas e Design de Comunicação.

