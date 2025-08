BR Aviation na LABACE: compromisso em expandir a oferta de combustível sustentável e experiência premium na Aviação Executiva Empresa promete protagonismo na descarbonização da aviação com a comercialização de SAF no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 07h52 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h52 ) twitter

Compromisso em expandir a oferta de SAF para outros aeroportos Camila Picolo via BR Aviation

A BR Aviation, unidade de negócios da Vibra para combustíveis de aviação, apresentará na LABACE um portfólio completo de soluções que redefinem a experiência no setor aéreo. A empresa quer reafirmar sua posição como líder no mercado de combustíveis de aviação do Brasil, combinando inovação tecnológica, sustentabilidade, excelência no atendimento e pioneirismo.

Quem for ao evento terá a chance de ver que a Vibra reafirma seu protagonismo na descarbonização da aviação com a comercialização de SAF no Brasil. O combustível sustentável, produzido a partir de óleo de cozinha usado (UCO), já está disponível no Aeroporto do Galeão (GIG) e reduz em até 80% as emissões de carbono em comparação ao querosene convencional. A iniciativa, pioneira no país, é resultado de meses de planejamento e certificações internacionais, como a ISCC, que garante a rastreabilidade sustentável do produto.

No estande, a BR Aviation destaca seu compromisso em expandir a oferta de SAF para outros aeroportos, além de discutir parcerias com empresas do setor para acelerar a adoção dessa solução. “Ser a primeira a trazer o SAF em escala comercial para o Brasil reforça nossa liderança e compromisso com um futuro mais sustentável. Queremos, na Labace, que todo o mercado conheça as vantagens do novo produto”, afirma Marcelo Bragança, Vice-Presidente Executivo de Operações da Vibra.

Modernizando o ecossistema digital

A BR Aviation está promovendo uma completa modernização de seu ecossistema, com soluções desenvolvidas sob medida para todas as etapas da jornada, reafirmando seu papel de referência em inovação no setor. Entre os avanços, destacam-se a implementação de tecnologias mobile, a substituição de equipamentos e outros hardwares e a modernização da etapa de pagamento.

Este ano, a BR Aviation ampliou suas opções de pagamento para oferecer ainda mais comodidade aos clientes. Além do tradicional BR Aviation Card, agora é possível realizar pagamentos via PIX e cartão de crédito em aeroportos estratégicos como Guarulhos (GRU) e Tom Jobim (GIG). Ao todo, os novos meios de pagamentos estão presentes em 16 aeroportos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia e Amazonas. Até o final de agosto, a operação chegará aos aeroportos do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Macaé.

Essa expansão reflete o compromisso da empresa em simplificar a jornada do cliente, do agendamento do abastecimento ao pagamento.

No campo dos softwares, destaque para a expansão dos meios de pagamento na aviação executiva e para as novas funcionalidades do aplicativo Beyond, que serão apresentadas no espaço. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a Beyond Aero, consolida-se como a ferramenta mais completa para pilotos e operadores da aviação executiva.

Com crescimento relevante na base de usuários ativos desde julho de 2024, o aplicativo oferece uma experiência completa para pilotos, com agendamento de abastecimentos em um clique via “Quick Actions”, integração de preços BR Aviation e cálculo de custos com descontos exclusivos. A navegação é precisa graças à projeção 3D do terreno, rotas personalizáveis e ferramentas de medição em tempo real. A meteorologia integrada traz camadas Windy, SIGMET/SIGWX e previsão NOAA, aumentando a segurança operacional. A gestão de voo é otimizada com logbook automatizado, prancheta digital com template CRAFT e relatórios em PDF. Por fim, a conectividade com simuladores X-Plane permite transferir rotas para treinamentos virtuais, unindo planejamento e execução.

Também continua a evoluir o programa BR Aviation Club, oferecendo benefícios exclusivos para seus membros. Além de acumular pontos que podem ser trocados por prêmios, os participantes têm acesso a descontos em abastecimentos, serviços prioritários e conteúdos exclusivos sobre o setor. Durante a Labace, a BR Aviation apresentará as últimas novidades do clube, incluindo parcerias com operadores de voo e vantagens personalizadas para diferentes perfis de clientes.

Sala VIP BR Aviation: um oásis para pilotos em Guarulhos (SP)

A Sala VIP BR Aviation no Aeroporto de Guarulhos tem se tornado um diferencial estratégico para a empresa. Com área de 120m², o espaço oferece ambientes elegantes e funcionais, incluindo áreas de descanso, banheiros com chuveiro, sala de reuniões e atendimento personalizado. Em 2024, o lounge recebeu 2.432 pilotos e, no primeiro semestre de 2025, registrou crescimento de quase 50% na utilização. Esse aumento reflete a satisfação dos clientes e a importância do espaço como um elemento de fidelização.

O local foi um dos fatores que contribuiu para um crescimento nas vendas em Guarulhos na comparação de 2025 com 2024.

“Reformulamos a Sala VIP pensando em cada detalhe para oferecer conforto e praticidade aos pilotos que escolhem a BR Aviation. Esse investimento tem gerado resultados tangíveis, inclusive no crescimento das vendas em GRU e, claro, na percepção de que oferecemos sempre o melhor combustível e nível de serviço do mercado”, comentou Juliano Prado, vice-presidente executivo Comercial B2B da Vibra.

Com operações em mais de 90 aeroportos distribuídos em todos os estados, a BR Aviation consolida-se como a distribuidora com maior capilaridade nacional. Essa presença ampla garante atendimento ágil e eficiente, independentemente do destino escolhido pelos clientes. Na Labace, a empresa reforçará essa vantagem competitiva, destacando sua infraestrutura e capacidade de atendimento em pista.

Serviço

LABACE 2025 – de 5 a 7 de agostoCampo de Marte - Av. Santos Dumont, 2241Santana, São PauloEstande C40, 50,00m²Localização: EXHIBIT HALL

