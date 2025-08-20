Brasileira comanda primeiro voo com tripulação exclusiva feminina na Mongólia A tripulação feminina da Hunnu Air realizou o voo esta semana, em marco histórico na aviação do país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 06h44 (Atualizado em 20/08/2025 - 06h44 ) twitter

Tripulação feminina da Hunnu Air e a brasileira Paula Babinski de colete amarelo Agência Nacional de Notícias da Mongólia

Um voo comercial com uma tripulação exclusivamente formada por mulheres operou pela primeira vez uma aeronave comercial na história da aviação da Mongólia. E foi sob o comando de uma piloto brasileira que a missão foi concluída com êxito, em um voo de aproximadamente uma hora e quinze minutos de duração.

A tripulação feminina da Hunnu Air realizou o voo Ulaanbaatar–Erlian–Ulaanbaatar em 18 de agosto de 2025, a bordo de um Embraer E190LR, matrícula JU-8811. A equipe era composta pela comandante Paula Paula Babinski, Kh. Enkhjin e N. Sod-Gema. A equipe de comissárias também era toda feminina: B. Bayartsetseg, Ts. Saruulkhishig e T. Namuun; e pelo engenheiro de voo S. Khash.

A Hunnu Air é uma companhia aérea mongol que iniciou voos regulares em 2011. A empresa mudou seu nome de Mongolian Airlines Group dois anos depois, em abril de 2013, para evitar confusão com a transportadora aérea internacional de bandeira mongol MIAT Mongolian Airlines.

A companhia iniciou suas operações com aeronaves modelo Antonov AN-2 e Fokker 50. Chegou a incorporar 2 Airbus Airbus A319, que foram posteriormente devolvidos. Em 2019 e 2023 a Hunnu Air adquiriu duas aeronaves Embraer 190. Esse ano foi anunciada a chegada de mais dois aviões Embraer 195-E2.

