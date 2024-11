Buscador de viagens aponta preços e promoções para viagens pela América do Sul Com proximidade das férias, Kayak sugere viagem de avião e destinos com os preços mais baixos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buenos Aires - Argentina Divulgação Kayak

Mesmo que não tenha sido feito um planejamento antecipado para este verão para garantir os ótimos preços ou incluir destinos na América do Norte, Europa ou Ásia, voar e descobrir lugares incríveis ainda é uma possibilidade. De acordo com o recém-publicado relatório Check-in para Sua Viagem: Verão 2025 do KAYAK, a América do Sul pode estar no radar dos brasileiros que desejam viver novas aventuras, entre os meses de dezembro e janeiro, sem pesar no orçamento.

Destinos nacionais

Em território nacional, a região Sudeste se destaca, inclusive com a presença de São Paulo e Rio de Janeiro, populares para o verão, custando em média R$1.120 e R$1.121 os voos em classe econômica para ida e volta, respectivamente. Para quem deseja cruzar fronteiras, o viajante pode chegar a Santiago, capital do Chile, por R$1.463, apenas R$434 a mais que Belo Horizonte, a cidade doméstica mais barata que custa em média R$1.029.

“Além do fator econômico, os destinos sul-americanos oferecem uma rica diversidade cultural, belezas naturais e uma gastronomia incrível que agrada a todos os gostos. Então se o objetivo do viajante for decidir o destino com base no orçamento, ele pode considerar estas opções incríveis que o Check-in para Sua Viagem: Verão 2025 apresenta, e que talvez não seriam a primeira opção, mas que se tornam alternativas inteligentes para o bolso”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Guia do KAYAK para destinos domésticos

‌



● Belo Horizonte, ou simplesmente BH, é um polo cultural completo com opções de teatros, bibliotecas, museus, centros e galerias. A gastronomia mineira é atração à parte, assim como os parques e mirantes espalhados pela cidade. Mirante das Mangabeiras, Viaduto das Artes e Parque das Águas podem estar no roteiro.

● Goiânia pode ser uma boa escolha dos turistas que curtem atividades ao ar livre e estar em contato com a natureza, isso porque a capital de Goiás conta com vários parques, jardins e grandes áreas verdes preservadas, como o Serpentário e o Zoológico de Goiânia, que atraem milhares de visitantes todos os anos.

‌



● A capital capixaba, Vitória, é uma cidade que combina praia e montanha, ideal para quem busca relaxar e se reconectar com a natureza por meio de águas calmas e paisagens deslumbrantes. Praia de Camburi, Praia do Canto e Parque Botânico do Vale, que conta com mais de 30 hectares de Mata Atlântica preservada, podem encantar os viajantes.

● O Rio de Janeiro dispensa apresentações para o verão. O turista que aprecia sol e calor encontra em praias icônicas como Ipanema, Copacabana e Leblon, o clima ideal de férias. Além de cenários naturais deslumbrantes, a cidade tem também uma rica vida cultural, com eventos e forte presença musical.

‌



● A cidade de São Paulo é a metrópole que concentra culturas dos quatro cantos do país e oferece passeios, gastronomia e atrações para todos os gostos. Avenida Paulista, Theatro Municipal de São Paulo, Museu do Ipiranga e Museu de Arte de São Paulo (MASP) valem a visita.

Guia do KAYAK para destinos internacionais

● Santiago, no Chile, é um destino que mescla modernidade e história. Localizada entre as montanhas e o mar, engana-se quem pensa que esta é uma cidade apenas para turismo de inverno, afinal, suas atrações como parques urbanos exuberantes, museus incríveis e um belíssimo horizonte são incríveis o ano inteiro. O Mirante Sky Costanera, O Templo Bahá‘í e a Plaza De Armas são atrações imperdíveis.

● Assunção é a capital do Paraguai e tem muitos museus populares, como o Museu do Barro e o Museu da Arte Sacra. É também o principal porto fluvial e centro cultural do país, além de ser ideal para o viajante que gosta de fazer compras, devido aos impostos reduzidos.

● Santa Cruz de la Sierra e La Paz, duas cidades bolivianas que aparecem no ranking, proporcionam experiências culturais ricas e oportunidades de turismo ecológico. Em Santa Cruz de la Sierra o viajante admira a Amazônia boliviana, e em La Paz as incontáveis montanhas que cercam a cidade.

● Buenos Aires oferece um verdadeiro show de atrações para seus visitantes, indo muito além do tradicional Tango. A cidade possui mais de 100 espaços públicos verdes, sendo alguns deles o enorme Jardim Botânico e o Rosedal de Palermo, que exibe a maior coleção de rosas do país. É possível encontrar com facilidade também musicais e peças de teatro.

Mais formas de economizar com a Black Friday batendo na porta

Se os preços médios identificados no Check-in para Sua Viagem: Verão 2025 para desbravar o Brasil e países vizinhos já estão interessantes, durante o período promocional mais esperado do ano o viajante pode se deparar com mais possibilidades de economia. Mas como saber se os valores encontrados realmente estão valendo a pena?

Para fazer escolhas seguras, ele pode contar com o KAYAK PriceCheck, ferramenta gratuita que, ao simplesmente enviar um print de qualquer itinerário de voo encontrado, por meio do aplicativo, a ferramenta verificará centenas de sites de viagens rapidamente para identificar se o viajante está fazendo um bom negócio ou se há algo ainda melhor. Afinal, a sensação de saber que está tomando uma decisão assertiva quanto ao investimento em uma viagem, torna a experiência mais prazerosa.

Metodologia

O relatório “Check-in para sua Viagem: Verão 2025” é baseado na análise de buscas feitas no site KAYAK.com.br e marcas associadas entre 01/03/2024 e 31/08/2024 para viagens entre 01/12/2024 e 31/01/2025, definido como período de verão. Os dados ano a ano são baseados na comparação dos dados das mesmas buscas e períodos de viagem do ano anterior.

Todos os preços de voos mencionados são preços médios ponderados para voos de ida e volta em classe econômica para este verão, partindo de qualquer lugar do Brasil e retornando ao mesmo local, salvo indicação do contrário.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.