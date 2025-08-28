Caça F-16 polonês cai durante ensaio de show aéreo
Acidente ocorreu durante um ensaio para um show aéreo em Radom, no centro da Polônia. O piloto morreu
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um caça F-16 da Força Aérea Polonesa caiu durante um ensaio para um show aéreo no centro da Polônia, matando o piloto, confirmaram fontes militares da Polônia. Imagens obtidas pela mídia polonesa mostraram o F-16 realizando uma manobra acrobática de capotamento e, em seguida, caindo em chamas ao deslizar no chão.
O Comando Geral das Forças Armadas disse que o acidente, em Radom, envolveu uma aeronave da 31ª Base Aérea Tática, perto de Poznan, e que não houve feridos entre os transeuntes.
O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escreveu nas redes sociais após visitar o local do acidente: “Um piloto do Exército polonês morreu na queda de uma aeronave F-16 – um oficial que sempre serviu ao seu país com dedicação e grande coragem. Presto homenagem à sua memória.”
“Operações de resgate foram iniciadas imediatamente no local”, disse em um comunicado.
Imagens obtidas pela mídia polonesa mostraram o F-16 realizando uma manobra acrobática de rolamento e depois caindo em chamas ao deslizar no chão.
A mídia local informou que a aeronave caiu na pista por volta das 17h30 GMT e a danificou, e o Radom Airshow planejado para o fim de semana foi cancelado.
O caça supersônico multifuncional americano tem mais de 4.600 unidades fabricadas.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp