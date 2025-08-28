Caça F-16 polonês cai durante ensaio de show aéreo Acidente ocorreu durante um ensaio para um show aéreo em Radom, no centro da Polônia. O piloto morreu Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um caça F-16 da Força Aérea Polonesa caiu durante ensaio para um show aéreo em Radom.

O acidente resultou na morte do piloto, conforme confirmado por fontes militares.

Imagens mostraram a aeronave realizando manobra acrobática antes de cair em chamas.

O show aéreo programado para o fim de semana foi cancelado devido ao acidente.

Vídeo captura momento em que o caça F-16 polonês caiu durante ensaio Reprodução vídeo redes sociais

Um caça F-16 da Força Aérea Polonesa caiu durante um ensaio para um show aéreo no centro da Polônia, matando o piloto, confirmaram fontes militares da Polônia. Imagens obtidas pela mídia polonesa mostraram o F-16 realizando uma manobra acrobática de capotamento e, em seguida, caindo em chamas ao deslizar no chão.

As confirmed by the Radom Fire Department, a Polish F-16 plane crashed in Radom. The crash occurred during rehearsals for the Air Show. #aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/6nfiESofnM — FL360aero (@fl360aero) August 28, 2025

O Comando Geral das Forças Armadas disse que o acidente, em Radom, envolveu uma aeronave da 31ª Base Aérea Tática, perto de Poznan, e que não houve feridos entre os transeuntes.

O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escreveu nas redes sociais após visitar o local do acidente: “Um piloto do Exército polonês morreu na queda de uma aeronave F-16 – um oficial que sempre serviu ao seu país com dedicação e grande coragem. Presto homenagem à sua memória.”

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.



Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.



To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025

“Operações de resgate foram iniciadas imediatamente no local”, disse em um comunicado.

‌



A mídia local informou que a aeronave caiu na pista por volta das 17h30 GMT e a danificou, e o Radom Airshow planejado para o fim de semana foi cancelado.

‌



O caça supersônico multifuncional americano tem mais de 4.600 unidades fabricadas.

