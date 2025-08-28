Logo R7.com
Caça F-16 polonês cai durante ensaio de show aéreo

Acidente ocorreu durante um ensaio para um show aéreo em Radom, no centro da Polônia. O piloto morreu

Luiz Fara Monteiro

  • Um caça F-16 da Força Aérea Polonesa caiu durante ensaio para um show aéreo em Radom.
  • O acidente resultou na morte do piloto, conforme confirmado por fontes militares.
  • Imagens mostraram a aeronave realizando manobra acrobática antes de cair em chamas.
  • O show aéreo programado para o fim de semana foi cancelado devido ao acidente.

Vídeo captura momento em que o caça F-16 polonês caiu durante ensaio Reprodução vídeo redes sociais

Um caça F-16 da Força Aérea Polonesa caiu durante um ensaio para um show aéreo no centro da Polônia, matando o piloto, confirmaram fontes militares da Polônia. Imagens obtidas pela mídia polonesa mostraram o F-16 realizando uma manobra acrobática de capotamento e, em seguida, caindo em chamas ao deslizar no chão.

O Comando Geral das Forças Armadas disse que o acidente, em Radom, envolveu uma aeronave da 31ª Base Aérea Tática, perto de Poznan, e que não houve feridos entre os transeuntes.

O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escreveu nas redes sociais após visitar o local do acidente: “Um piloto do Exército polonês morreu na queda de uma aeronave F-16 – um oficial que sempre serviu ao seu país com dedicação e grande coragem. Presto homenagem à sua memória.”

“Operações de resgate foram iniciadas imediatamente no local”, disse em um comunicado.


Imagens obtidas pela mídia polonesa mostraram o F-16 realizando uma manobra acrobática de rolamento e depois caindo em chamas ao deslizar no chão.

A mídia local informou que a aeronave caiu na pista por volta das 17h30 GMT e a danificou, e o Radom Airshow planejado para o fim de semana foi cancelado.


O caça supersônico multifuncional americano tem mais de 4.600 unidades fabricadas.

