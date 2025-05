Caças sauditas escoltam avião de Trump Presidente americano desembarcou em Riad para visita ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/05/2025 - 16h13 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h13 ) twitter

Caças sauditas escoltam Boeing 747 da Casa Branca sobre espaço aéreo saudita Reprodução

Caças da Arábia Saudita escoltaram o Força Aérea Um quando o presidente Donald Trump chegou ao país na terça-feira para uma reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Saudi Royal Saudi Air Force F-15 Eagle fighter jets escorting US President Trump's plane in Saudi airspace.#aircraft #escort pic.twitter.com/IC95JqtlHu — FL360aero (@fl360aero) May 13, 2025

“O Força Aérea Um está prestes a pousar em Riad, Arábia Saudita, com caças F-15 sauditas nos trazendo. Em nome do Presidente Trump, OBRIGADO!”, postou o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, no X enquanto compartilhava um vídeo de jatos voando ao lado do avião do presidente dos EUA.

‌



Segundo relatos, havia pelo menos cinco jatos — dois voavam no lado esquerdo do AF1 e três voavam no lado direito.

Scavino também compartilhou um vídeo do príncipe herdeiro cumprimentando Trump em um tapete roxo após o pouso no Aeroporto Internacional Rei Khalid. Os dois líderes tiveram uma cerimônia com café logo após se cumprimentarem.

‌



O presidente trouxe consigo uma série de líderes do governo, incluindo o Secretário de Estado Marco Rubio , o Secretário de Defesa Pete Hegseth, o Secretário de Comércio Howard Lutnick e o Secretário de Energia Chris Wright, informa a FOX News.

A Casa Branca pode aceitar muito em breve um Boeing 747-8 como um presente da família real do Catar que seria equipado para servir como Força Aérea Um, informou a imprensa internacional nos últimos dias.

‌



O avião de luxo, que seria um dos presentes mais valiosos já recebidos pelo governo dos Estados Unidos, seria doado à biblioteca presidencial de Trump após sua saída do cargo, disse a fonte. Um 747-8 comercial novo custa aproximadamente R$ 22 bi (US$ 400 milhões).

