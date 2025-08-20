Câmeras flagram pouso do avião americano utilizado pela CIA, em São Paulo Boeing 757-200 todo branco da Força Aérea dos Estados Unidos, sem registro da matrícula visível, pousou em Guarulhos na noite de ontem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 10h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h21 ) twitter

Boeing 757-200 da Força Aérea dos EUA, designado C-32B, está em Guarulhos Wikimedia Commons

Continua taxiado no pátio do Terminal 3, de uso exclusivo em voos internacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o Boeing 757-200 que atende à Força Aérea dos Estados Unidos. A aeronave, utilizada geralmente para transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, agentes especiais, diplomatas, militares de tropas de elite e pessoal da Central de Inteligência Americana, a CIA, chamou a atenção nesta terça-feira (19) depois de sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, especialmente em um momento de crise nas relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

O avião, de matrícula 00-9001, não exibe o registro em sua fuselagem, ao contrário da maioria dos jatos de aviação comercial e militar. Como é comum no meio militar, a aeronave recebeu uma nova designação, chamada pela sigla C-32B.

Plataforma de monitoramento mostra o avião americano em Guarulhos AirNav Radar

Um outro modelo de aeronave utilizada pelo USAF, a força aérea americana, tem a designação C-32A, que oferece transporte para líderes americanos em todo o mundo. Os principais clientes são o vice-presidente, que usa o indicativo de chamada “Força Aérea Dois”, a primeira-dama e membros do Gabinete e do Congresso.

O avião americano, chamado de “Avião Fantasma”, pousou em Porto Alegre na tarde de ontem e seguiu para São Paulo sem que informações oficiais fossem divulgada à respeito de quem estaria a bordo ou o motivo dos voos em território brasileiro. Importante ressaltar que a aeronave obteve a autorização formal do governo do Brasil para operar em território nacional. As imagens do pouso foram registradas pelas câmeras do canal Golf Oscar Romeo, no YouTube, e podem ser vistas abaixo.

‌



O pouso em Guarulhos aconteceu às 21h45, e foi rastreado sob o indicativo de voo TOKEN 53. O C-32B é gerenciado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.

‌



