Câmeras flagram pouso do avião americano utilizado pela CIA, em São Paulo
Boeing 757-200 todo branco da Força Aérea dos Estados Unidos, sem registro da matrícula visível, pousou em Guarulhos na noite de ontem
Continua taxiado no pátio do Terminal 3, de uso exclusivo em voos internacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o Boeing 757-200 que atende à Força Aérea dos Estados Unidos. A aeronave, utilizada geralmente para transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, agentes especiais, diplomatas, militares de tropas de elite e pessoal da Central de Inteligência Americana, a CIA, chamou a atenção nesta terça-feira (19) depois de sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, especialmente em um momento de crise nas relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.
O avião, de matrícula 00-9001, não exibe o registro em sua fuselagem, ao contrário da maioria dos jatos de aviação comercial e militar. Como é comum no meio militar, a aeronave recebeu uma nova designação, chamada pela sigla C-32B.
Um outro modelo de aeronave utilizada pelo USAF, a força aérea americana, tem a designação C-32A, que oferece transporte para líderes americanos em todo o mundo. Os principais clientes são o vice-presidente, que usa o indicativo de chamada “Força Aérea Dois”, a primeira-dama e membros do Gabinete e do Congresso.
O avião americano, chamado de “Avião Fantasma”, pousou em Porto Alegre na tarde de ontem e seguiu para São Paulo sem que informações oficiais fossem divulgada à respeito de quem estaria a bordo ou o motivo dos voos em território brasileiro. Importante ressaltar que a aeronave obteve a autorização formal do governo do Brasil para operar em território nacional. As imagens do pouso foram registradas pelas câmeras do canal Golf Oscar Romeo, no YouTube, e podem ser vistas abaixo.
O pouso em Guarulhos aconteceu às 21h45, e foi rastreado sob o indicativo de voo TOKEN 53. O C-32B é gerenciado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.
