Canadense Eagle Copters traz soluções inovadoras para a Heli XP, evento que começa hoje Em parceria com a AeroMaster Táxi Aéreo, a empresa de origem canadense terá opções de venda e leasing, MRO e reposição de peças Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento de asas rotativas começa hoje no Helipark (SP) Divulgação

A Eagle Copters participa pela primeira vez da Heli XP, nesta quarta e quinta-feiras (14 e 15/05), evento exclusivo do setor de asas rotativas da América Latina, unindo forças com sua parceira local, a AeroMaster Táxi Aéreo. Juntas, as empresas pretendem oferecer soluções sob medida para enfrentar alguns dos desafios mais urgentes vividos pelos operadores de helicópteros no Brasil e em toda a América Latina. O evento acontece em Carapicuíba (SP).

A indústria de helicópteros no Brasil continua lidando com questões críticas como a disponibilidade de aeronaves, custos crescentes de manutenção, acesso limitado a suporte de pós-venda de alta qualidade e longos períodos de inatividade devido a atrasos no fornecimento de peças. Por meio da parceria com a AeroMaster e de sua atuação global em venda, leasing, finalização de aeronaves e suporte MRO, a Eagle Copters oferece soluções flexíveis e economicamente viáveis para ajudar os operadores a superar essas limitações.

A Eagle Copters vai apresentar durante a feira:

‌



Opções de venda e leasing de aeronaves usadas, com programas de manutenção com reserva que reduzem o risco de capital;

Serviços de MRO pesado e modificações, apoiados por sua equipe de engenharia própria e portfólio global de STCs;

Suprimento ágil de peças e infraestrutura de suporte, aproveitando canais globais de aquisição para reduzir o tempo de AOG (Aircraft on Ground).

“Com a AeroMaster, oferecemos conhecimento local com o respaldo de uma estrutura global,” afirma Jason Diniz, presidente da Eagle Copters. “A Heli XP é uma oportunidade valiosa para nos conectarmos diretamente com os operadores brasileiros e mostrarmos como podemos reduzir seus custos operacionais, aumentar a confiabilidade e maximizar a prontidão para missões”.

Sobre a Eagle Copters:

‌



A Eagle Copters é líder global em vendas, leasing, MRO, peças e soluções de engenharia para helicópteros, incluindo desenvolvimento STC e desenvolvimento de produtos como o Eagle Single e o Bell 407HP. Com 50 anos de experiência, a Eagle oferece soluções econômicas e prontas para missões, projetadas para otimizar o desempenho e minimizar o tempo de inatividade do AOG para operadores em todo o mundo.

Sobre a AeroMaster Táxi Aéreo:

‌



A AeroMaster Táxi Aéreo é uma empresa brasileira sediada em São Paulo (SP) que atua com ênfase no transporte de passageiros e cargas para a indústria de exploração e produção de petróleo e gás (transporte aéreo offshore). A empresa possui base operacional no Rio de Janeiro, no aeroporto de Macaé, um dos polos brasileiros no mercado de transporte aéreo para a indústria de petróleo e gás. Com foco na segurança, transparência e qualidade, a AeroMaster atua com soluções customizadas, gerando otimização e eficiência operacional aos seus clientes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.