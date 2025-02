Carnaval de São Paulo: homens lideram compra de passagens com 53% das transações na Azul Levantamento da companhia analisou os dados demográficos dos clientes que devem desembarcar nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em Campinas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 20h13 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homens lideram compra de passagens para o Carnaval de São Paulo Lucas Batista

Houve um tempo em que as festas de Carnaval no Brasil ficavam concentradas em destinos como Rio de Janeiro e Salvador. No entanto, a folia hoje está cada vez mais democrática, com novos blocos e diversidade de lazer para todos os públicos. São Paulo, por exemplo, despontou como um dos destinos mais buscados para o evento deste ano na Azul, maior companhia aérea em voos diários e destinos atendidos no Brasil.

Um levantamento da companhia aérea analisou os dados demográficos dos clientes que devem desembarcar nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em Campinas. A pesquisa considerou a compra de passagens a partir de sexta-feira, 28 de fevereiro, até terça-feira, 4 de março. Os homens estão na liderança com 53% das transações, sendo 14% entre 26 e 35 anos e 12% entre 36 e 45 anos. Em relação às mulheres, 12% têm entre 26 e 35 anos, enquanto 10% têm entre 36 e 45 anos.

“Quando observamos os dados, é possível mapear tendências e oportunidades para o mercado de turismo. É importante ressaltar que existe em São Paulo um grande componente de conectividade com outros aeroportos do Brasil e do mundo. Além de ser a porta de entrada para o interior do estado”, afirmou Ciro Novello, gerente sr. de CRM na Azul

‌



Voos de Carnaval em todo o Brasil

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte das operações será direcionada ao Nordeste, tradicionalmente um dos destinos mais procurados do feriado.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.