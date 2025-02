Carnaval sem dor de cabeça: como lidar com atrasos, cancelamentos e extravio de bagagem? Saiba quais são seus direitos como passageiro e confira dicas para evitar imprevistos e garantir uma viagem tranquila durante o feriado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h05 ) twitter

Gabriel Benevides

O Carnaval é um dos períodos mais movimentados para viagens no Brasil. Aeroportos lotados, voos esgotados e o aumento no fluxo de passageiros criam um cenário para atrasos, cancelamentos e problemas com bagagens. Mas o que fazer quando a viagem dos sonhos vira um pesadelo logístico? Conhecer seus direitos e saber como agir diante desses imprevistos pode fazer toda a diferença.

Atrasos e cancelamentos de voos: quais são seus direitos?

Muitos passageiros não sabem, mas existem regras claras sobre atrasos e cancelamentos de voos, tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o direito à assistência varia de acordo com o tempo de espera:

A partir de 1 hora de atraso , a companhia deve oferecer acesso à comunicação (internet e telefone).

, a companhia deve oferecer acesso à comunicação (internet e telefone). A partir de 2 horas , é obrigação da empresa fornecer alimentação.

, é obrigação da empresa fornecer alimentação. Em atrasos superiores a 4 horas, o passageiro tem direito à acomodação ou hospedagem (se necessário pernoite) e transporte até o local.

Caso o voo seja cancelado, o passageiro pode escolher entre reembolso integral, realocação em outro voo da mesma companhia (ou de outra, caso haja acordo) ou reagendamento para outra data. No entanto, há variações nas regras conforme a empresa aérea e o país de origem.

“Muitas pessoas desconhecem que, mesmo em situações de força maior, as companhias têm responsabilidade sobre o suporte ao passageiro. Por isso, é essencial entender seus direitos e exigir o cumprimento da legislação vigente”, explica Leonardo Bastos, CEO da Biztrip, empresa especializada em gestão de viagens corporativas.

Bagagem extraviada ou danificada: como agir?

Perder a bagagem é uma das maiores preocupações dos viajantes. Para minimizar esse risco, algumas medidas preventivas são fundamentais, como identificação da mala, uso de rastreadores e seguro viagem.

Se a mala não aparecer na esteira, o passageiro deve registrar imediatamente uma reclamação no balcão da companhia aérea, preenchendo o RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem). A empresa tem até 7 dias para devolver a bagagem em voos nacionais e 21 dias para internacionais. Se não houver recuperação, o passageiro tem direito a indenização.

“Algumas companhias possuem valores fixos para compensação, mas é recomendável que o viajante guarde notas fiscais dos itens transportados para reivindicar um valor justo”, ressalta Bastos.

Overbooking e mudanças de horário sem aviso: como proceder?

O overbooking – quando a companhia vende mais passagens do que assentos disponíveis – é um problema recorrente, especialmente em períodos de alta temporada. Quando isso ocorre, as empresas devem procurar voluntários para ceder seus lugares em troca de compensações. Se o passageiro for impedido de embarcar contra sua vontade, ele pode exigir realocação imediata ou reembolso.

Já as mudanças de horário ou rota sem aviso prévio são mais comuns do que se imagina. Se a alteração for significativa (mais de quatro horas), o passageiro tem direito a escolher entre reembolso, reacomodação em outro voo ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Como evitar custos extras e tarifas ocultas?

Outro problema frequente são as tarifas adicionais que aparecem de última hora. Taxas de bagagem, cobranças por marcação de assento e custos para alteração de voo são algumas das surpresas desagradáveis enfrentadas pelos passageiros.

Para evitar transtornos, é essencial ler atentamente as regras tarifárias antes da compra, verificar políticas de bagagem e, sempre que possível, utilizar cartões de crédito ou programas de fidelidade que oferecem benefícios como despacho gratuito.

A solução da Biztrip para minimizar transtornos

Gerenciar imprevistos durante uma viagem pode ser desgastante, mas algumas empresas especializadas ajudam a tornar o processo mais ágil e eficiente. A Biztrip, por exemplo, oferece suporte para reacomodação rápida, acompanhamento de problemas com bagagem e intermediação com companhias aéreas para garantir que os direitos dos passageiros sejam respeitados.

“Nossa missão é tornar a experiência de viagem mais segura e previsível, reduzindo o impacto dos contratempos que podem surgir. Com um suporte especializado, conseguimos oferecer alternativas rápidas e eficientes para nossos clientes”, finaliza Bastos.

Seja no Carnaval ou em qualquer outra época do ano, estar bem informado e contar com o suporte certo pode ser a chave para uma viagem mais tranquila e sem surpresas desagradáveis.

