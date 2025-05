Catarina Aviation Show 2025 dobra área de exposição de aeronaves e atrai mais marcas Evento considerado referência da aviação executiva será realizado de 5 a 7 de junho, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A próxima edição do Catarina Aviation Show se consolidará como a maior desde o lançamento do evento. Em 2025, a área para a exposição de aeronaves será ampliada e, com isso, o espaço total do encontro aumentará de 8 mil m² de 2024 para aproximadamente 17 mil m² neste ano.

O crescimento se dá devido ao aumento de fabricantes de aeronaves e lançamentos que serão feitos nesta quarta edição. Isso em um momento de expansão no mercado de jatos executivos, que deve movimentar US$ 1,31 bilhão até 2029 na América Latina. O Brasil, vale destacar, lidera o ranking dos países com mais aeronaves do segmento na região, segundo dados da Mordor Intelligence, empresa global de pesquisas de mercado.

Com expectativa de receber seis mil convidados e 70 marcas expositoras, o país consolida seu protagonismo no setor e a feira reafirma a sua posição como uma das principais do mundo. “Nosso objetivo é ser o principal palco de lançamentos de aeronaves, especialmente os heavy jets, de toda a América Latina”, afirma Vinnicius Vieira, diretor do Catarina Aviation Show, que é realizado pela JHSF em parceria com a NürnbergMesse Brasil e apresentado por Bradesco Global Private Bank.

‌



Ronie Wiston Guimarães, Diretor Geral do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, local onde o encontro é realizado, destaca o perfil único do evento. “Diferentemente de outras exposições internacionais, o Catarina Aviation Show foi idealizado em torno do lifestyle JHSF, em especial dos proprietários de aeronaves, trazendo empresas que se conectam diretamente a esse universo”.

Além das aeronaves, as embarcações que estrearam com sucesso no evento do ano passado voltarão a esta edição com mais modelos expostos. Elas se juntam a novas grifes de veículos especiais, varejo e serviços como compartilhamento de aeronaves que também escolheram o Catarina Aviation Show para lançar seus produtos e serviços para o segmento de alta renda.

‌



Entre as marcas confirmadas até o momento estão Bombardier, Sertrading, Comexport, Leonardo e Junkers. “Em alguns dias, divulgaremos novos expositores, atrações e novidades que certamente surpreenderão o mercado”, garante Vinnicius.

O Catarina Aviation Show 2025 será realizado de 5 a 7 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, a pouco mais de 30 minutos da capital paulista. O evento é exclusivo para convidados, com controle de acesso e segurança.

‌



Sobre a NürnbergMesse Brasil

A NürnbergMesse Brasil é uma das três maiores empresas organizadoras de eventos e exposições do país. Subsidiária do Grupo NürnbergMesse, promove os mais importantes encontros de negócios da América Latina, onde reúne fornecedores, distribuidores e revendedores de diversos segmentos da economia. O propósito da companhia é ajudar no desenvolvimento da indústria nacional e na relevância do Brasil no mercado externo. Entre os principais eventos promovidos no país estão a Expo Revestir, Haus Decor Show, PET South America, PET VET, FCE Pharma, FCE Cosmetique, Analitica Latin America, Glass South America, E-squadria Show, ABRAFATI SHOW, Construlev Expo, Catarina Aviation Show e BFSHOW.

Sobre a JHSF

Empresa brasileira que atua nos pilares: shoppings e varejo, hospitalidade e gastronomia, aeroporto executivo, locação e clubs, negócios imobiliários e gestão de fundos, com a JHSF Capital. Fundada em 1972, a empresa tem como área principal de atuação e investimento o segmento de alta renda, com foco em atividades de renda recorrente. A empresa atua tanto no mercado brasileiro como em outros países, como Estados Unidos, Itália, Portugal, Reino Unido e Uruguai. Foi a primeira empresa do ramo imobiliário brasileiro a priorizar ativos de renda recorrente, incluindo a exploração de shopping centers, um aeroporto e hotéis, além dos projetos imobiliários. Ao longo de sua história, a companhia contabilizou mais de 6 milhões de metros quadrados construídos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.