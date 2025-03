CCR Aeroportos anuncia mais uma edição do ‘Caminhos para a Saúde’ Há mais de duas décadas, iniciativa visa promover a saúde, o bem-estar e mais qualidade de vida para a população Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/03/2025 - 03h49 (Atualizado em 25/03/2025 - 03h49 ) twitter

Programa Caminhos para a Saúde Divulgação CCR Aeroportos

A edição 2025 do Programa Caminhos para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR, já tem data e local definidos. A primeira edição do ano será na Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, localizada próxima ao Aeroporto de Goiânia, no dia 29 de março.

Por meio de ações itinerantes nas regiões dos aeroportos e de outros modais do Grupo CCR, a iniciativa, que existe há mais de 20 anos, tem como objetivo atender clientes e comunidades com serviços de saúde e bem-estar, tais como aferição de pressão arterial, avaliação de glicemia, medição de Índice de Massa Corporal (IMC), massoterapia e cortes de cabelo, por exemplo, sempre de forma gratuita.

Monique Henriques, Diretora de Negócios Aeroportuários da CCR Aeroportos, destaca a importância de realizar iniciativas que impactam positivamente a vida das pessoas. “Sempre trabalhamos para que os usuários de nossos terminais se sintam satisfeitos e tenham as melhores experiências. Com esse programa podemos ir além e ter uma relação próxima também com as comunidades dos entornos dos aeroportos. Essa parceria com o Instituto CCR tem sido um sucesso e queremos que cada vez mais vidas sejam impactadas”, comenta a executiva.

Desde o início do projeto, já foram realizadas 21 ações de saúde, das quais mais de 14 mil pessoas foram beneficiadas.

“O Caminhos para a Saúde tem sido fundamental para muitas pessoas que buscam melhorar sua qualidade de vida. Ele vai além de oferecer serviços de saúde e bem-estar; traz uma oportunidade de transformação para aqueles que, muitas vezes, não conseguem acessar cuidados essenciais. Ver o impacto positivo nas vidas de quem participa do programa nos dá a certeza de que estamos fazendo a diferença e ajudando a construir uma sociedade mais saudável e consciente.”, completa Jéssica Trevisam, gerente de Responsabilidade do Instituto CCR.

Confira onde serão as primeiras edições do Caminhos para a Saúde 2025:

Aeroporto de Goiânia

Data: 29 de março

Horário: das 9 às 13 horas

Local: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço – Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I

Aeroporto de Imperatriz

Data: 12 de abril

Horário: das 9 às 13 horas

Local: Escola Municipal Sousa Lima

Endereço – Rua Arame, 301 – Bairro Vilinha

